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  • Торрес подпишет контракт с «Барсой» на пять лет. Завтра он может пройти медосмотр

Торрес подпишет контракт с «Барсой» на пять лет. Завтра он может пройти медосмотр

22 декабря 2021, 18:58

Полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес продолжит карьеру в «Барселоне».

По информации журналиста Фабрицио Романо, 21-летний испанец подпишет контракт на пять лет. Завтра он может прилететь в Барселону для прохождения медосмотра и подписания соглашения.

Оба клуба работают над совестным заявлением о переходе Торреса. Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатит за игрока 55+10 миллионов евро.

  • В нынешнем сезоне Торрес забил 2 мяча и отдал результативную передачу в 7 играх.
  • Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.
  • «Барселона» идет в Примере 7-й.

Источник: твиттер Фабрицио Романо
Испания. Примера Барселона Манчестер Сити Торрес Ферран
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