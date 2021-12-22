Торрес подпишет контракт с «Барсой» на пять лет. Завтра он может пройти медосмотр

Полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес продолжит карьеру в «Барселоне».
По информации журналиста Фабрицио Романо, 21-летний испанец подпишет контракт на пять лет. Завтра он может прилететь в Барселону для прохождения медосмотра и подписания соглашения.
Оба клуба работают над совестным заявлением о переходе Торреса. Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатит за игрока 55+10 миллионов евро.
- В нынешнем сезоне Торрес забил 2 мяча и отдал результативную передачу в 7 играх.
- Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.
- «Барселона» идет в Примере 7-й.
Источник: твиттер Фабрицио Романо