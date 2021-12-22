Торрес подпишет контракт с «Барсой» на пять лет. Завтра он может пройти медосмотр

Полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес продолжит карьеру в «Барселоне».

По информации журналиста Фабрицио Романо, 21-летний испанец подпишет контракт на пять лет. Завтра он может прилететь в Барселону для прохождения медосмотра и подписания соглашения.

Оба клуба работают над совестным заявлением о переходе Торреса. Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатит за игрока 55+10 миллионов евро.