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    Торрес подпишет контракт с «Барсой» на пять лет. Завтра он может пройти медосмотр

    Полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес продолжит карьеру в «Барселоне».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, 21-летний испанец подпишет контракт на пять лет. Завтра он может прилететь в Барселону для прохождения медосмотра и подписания соглашения.

    Оба клуба работают над совестным заявлением о переходе Торреса. Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатит за игрока 55+10 миллионов евро.

    • В нынешнем сезоне Торрес забил 2 мяча и отдал результативную передачу в 7 играх.
    • Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.
    • «Барселона» идет в Примере 7-й.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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