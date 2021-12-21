Гави не умеет завязывать шнурки. 17-летнему хавбеку помогают партнеры по «Барсе»

Каталонский журналист Марк Марба Пратс объяснил, почему полузащитник «Барселоны» Гави играет с развязанными шнурками. Иногда ему завязывают шнурки партнеры по команде.

«Гави с детства играет с развязанными шнурками, потому что не знает, как правильно их завязывать. Он привык так играть», – сказал Пратс.

«Барселона» уверена, что продлит контракт с Гави.

В то же время подписать Гави хочет «Челси».

Рыночная стоимость испанца – 25 миллионов евро.