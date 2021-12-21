Гави не умеет завязывать шнурки. 17-летнему хавбеку помогают партнеры по «Барсе»

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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Каталонский журналист Марк Марба Пратс объяснил, почему полузащитник «Барселоны» Гави играет с развязанными шнурками. Иногда ему завязывают шнурки партнеры по команде.
«Гави с детства играет с развязанными шнурками, потому что не знает, как правильно их завязывать. Он привык так играть», – сказал Пратс.
- «Барселона» уверена, что продлит контракт с Гави.
- В то же время подписать Гави хочет «Челси».
- Рыночная стоимость испанца – 25 миллионов евро.