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    Гави не умеет завязывать шнурки. 17-летнему хавбеку помогают партнеры по «Барсе»

    Каталонский журналист Марк Марба Пратс объяснил, почему полузащитник «Барселоны» Гави играет с развязанными шнурками. Иногда ему завязывают шнурки партнеры по команде.

    «Гави с детства играет с развязанными шнурками, потому что не знает, как правильно их завязывать. Он привык так играть», – сказал Пратс.

    • «Барселона» уверена, что продлит контракт с Гави.
    • В то же время подписать Гави хочет «Челси».
    • Рыночная стоимость испанца – 25 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер LaTdT

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    21.12.2021 22:50
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      uytijh678 17 минут назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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      Рейтинг: +302

      СуперПАВ9 1 час назад

      Сделайте бутсы специально для него на лиручках

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      Рейтинг: +3556

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Хорошо хоть, что Артём Дзюба умеет... Было бы жалко его партнёров по команде.

      0
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      Рейтинг: +302

      СуперПАВ9 1 час назад

      Умственно отсталый

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      Рейтинг: +2263

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Феноменально. Завтра нам пояснят почему Зидан лысый...

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      Рейтинг: +302

      СуперПАВ9 > Радио1000шумеров 1 час назад

      А тут и так все понятно

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      Рейтинг: +4196

      FENIX-SL 1 час назад

      эта новость подчеркнет его гениальность и плюс 200 отступных

      ущербный пиар барсы всегда в одном стиле
      лучше бы у Аякса поучились))

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