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  • Гави не умеет завязывать шнурки. 17-летнему хавбеку помогают партнеры по «Барсе»

Гави не умеет завязывать шнурки. 17-летнему хавбеку помогают партнеры по «Барсе»

21 декабря 2021, 22:50
4

Каталонский журналист Марк Марба Пратс объяснил, почему полузащитник «Барселоны» Гави играет с развязанными шнурками. Иногда ему завязывают шнурки партнеры по команде.

«Гави с детства играет с развязанными шнурками, потому что не знает, как правильно их завязывать. Он привык так играть», – сказал Пратс.

  • «Барселона» уверена, что продлит контракт с Гави.
  • В то же время подписать Гави хочет «Челси».
  • Рыночная стоимость испанца – 25 миллионов евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер LaTdT
Испания. Примера Барселона Гави
Комментарии (4)
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Черкизовский Кот
1640118102
Хорошо хоть, что Артём Дзюба умеет... Было бы жалко его партнёров по команде.
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uytijh678
1640121519
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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Fusballer
1640150111
Это минимум один ЗМ!
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vladimir-7
1640157002
Гави с раннего детства бегает босиком и никогда не носил обувь, да ещё и со шнурками.
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