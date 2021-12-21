Кубок Африки состоится в запланированные даты. Турнир могли отменить из-за «Омикрона»

Кубок Африки пройдет в запланированные даты, заявил президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе.
Ранее сообщалось, что турнир могут перенести на лето 2023 из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».
«Я будут там 7 января, 9-го я собираюсь посмотреть матч между Камеруном и Буркина-Фасо. Я дождусь момента, когда трофей будет вручен.
Хотим развивать наш континент и сделать африканский футбол лучшим в мире», – сказал Мотсепе.
- КАН должен пройти с 9 января по 6 февраля 2022 года в Камеруне.
- Алжир – действующий победитель Кубка африканских наций.
Источник: The Athletic