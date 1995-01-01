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    Кубок Африки состоится в запланированные даты. Турнир могли отменить из-за «Омикрона»

    Кубок Африки пройдет в запланированные даты, заявил президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе.

    Ранее сообщалось, что турнир могут перенести на лето 2023 из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

    «Я будут там 7 января, 9-го я собираюсь посмотреть матч между Камеруном и Буркина-Фасо. Я дождусь момента, когда трофей будет вручен.

    Хотим развивать наш континент и сделать африканский футбол лучшим в мире», – сказал Мотсепе.

    • КАН должен пройти с 9 января по 6 февраля 2022 года в Камеруне.
    • Алжир – действующий победитель Кубка африканских наций.

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    Источник: The Athletic

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