Клопп – арбитру Тирни: «У меня нет проблем с судьями – только с тобой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен судейством в матче 18-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2).

После финального свистка немец отправился на поле, чтобы поговорить с главным арбитром Полом Тирни.

«У меня нет проблем с судьями – только с тобой», – сказал Клопп рефери.

У тренера «Ливерпуля» возникли вопросы к двум решениям судьи, пишет Goal.

«I have no problems with any referees. Only you.»Audio from Jurgen Klopp's confrontation with referee Paul Tierney after the game pic.twitter.com/jkcx4slwRk