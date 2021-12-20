Клопп – арбитру Тирни: «У меня нет проблем с судьями – только с тобой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен судейством в матче 18-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2).
После финального свистка немец отправился на поле, чтобы поговорить с главным арбитром Полом Тирни.
«У меня нет проблем с судьями – только с тобой», – сказал Клопп рефери.
У тренера «Ливерпуля» возникли вопросы к двум решениям судьи, пишет Goal.
- Гарри Кейн не получил красную карточку за грубый фол в первом тайме.
- Не был назначен пенальти за фол против Диогу Жоты.
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Источник: Goal.com