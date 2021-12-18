Абрамович получил третье гражданство – португальское

Владелец «Челси» Роман Абрамович получил португальский паспорт. Основанием стало то, что уроженец Саратова – потомок общины сефардских евреев, проживавших на территории Пиренейского полуострова.
Абрамович стал гражданином Португалии в апреле, но известно об этом стало только сейчас.
- Также у Абрамовича есть российское и израильское гражданство.
- Несмотря на владение «Челси», у Абрамовича нет британской визы.
- На прошлой неделе Абрамович был в России – на матче «Зенит» – «Челси».
Источник: Público
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