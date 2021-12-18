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    Абрамович получил третье гражданство – португальское

    Владелец «Челси» Роман Абрамович получил португальский паспорт. Основанием стало то, что уроженец Саратова – потомок общины сефардских евреев, проживавших на территории Пиренейского полуострова.

    Абрамович стал гражданином Португалии в апреле, но известно об этом стало только сейчас.

    • Также у Абрамовича есть российское и израильское гражданство.
    • Несмотря на владение «Челси», у Абрамовича нет британской визы.
    • На прошлой неделе Абрамович был в России – на матче «Зенит» – «Челси».

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    Источник: Público

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    Сегодня, 18:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1335

      Тазит 20 минут назад

      Все равно он патриот России!

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