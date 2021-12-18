Абрамович получил третье гражданство – португальское

Владелец «Челси» Роман Абрамович получил португальский паспорт. Основанием стало то, что уроженец Саратова – потомок общины сефардских евреев, проживавших на территории Пиренейского полуострова.

Абрамович стал гражданином Португалии в апреле, но известно об этом стало только сейчас.