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    Карпин: «Непопадание сборной на чемпионат мира – это очень плохо, но не катастрофа»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин не считает, что непопадание национальной команды на ЧМ-2022 станет катастрофой.

    — Непопадание на чемпионат мира — это катастрофа?

    — Ну нет, что значит «катастрофа»? Катастрофа — это землетрясение, война, ковид в конце концов. Катастрофа — когда люди умирают.

    То, что мы можем не отобраться на чемпионат мира — это очень плохо, это шаг назад, но я бы не бросался все же такими словами. А это футбол, это игра. А в любой игре все в том числе решает набор факторов.

    • В марте Россия сыграет дома в полуфинальном стыке ЧМ-2022 с Польшей.
    • В случае победы команда Карпина примет Швецию или Чехию.
    • Матчи состоятся 24 и 29 марта.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Афиша Daily

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8577

      САДЫЧОК 23 минуты назад

      Гоните , этого Лузера из сборной ! Он и сам не верит в попадание на ЧМ !

      0
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      Рейтинг: +1210

      zarsm 40 минут назад

      Чм не наш уровень

      0
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      Рейтинг: +697

      monser08 1 час назад

      Таки он прав, лучше посмотреть хороший футбол по телевизору, чем опозориться на весь мир. Плохо то что это говорит главный тренер страны, а в общем он немного о другом.....

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      Рейтинг: +4971

      Semenycch 1 час назад

      Соломку, дерьмо, подстилает!

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      Рейтинг: +11908

      NewLife 2 часа назад

      Какой же умный у нас тренер ! Его, конечно, спросили о катастрофе в футбольном смысле, а он, как всегда, считая всех идиотами, перевел тему на войну и землектрясение.

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