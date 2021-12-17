Карпин: «Непопадание сборной на чемпионат мира – это очень плохо, но не катастрофа»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не считает, что непопадание национальной команды на ЧМ-2022 станет катастрофой.

— Непопадание на чемпионат мира — это катастрофа?

— Ну нет, что значит «катастрофа»? Катастрофа — это землетрясение, война, ковид в конце концов. Катастрофа — когда люди умирают.

То, что мы можем не отобраться на чемпионат мира — это очень плохо, это шаг назад, но я бы не бросался все же такими словами. А это футбол, это игра. А в любой игре все в том числе решает набор факторов.