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    Чеферин – об ошибках при жеребьевке 1/8 финала ЛЧ: «Это вина УЕФА. Мы должны меньше полагаться на технологии»

    Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал ситуацию с повторной жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Что-то пошло не так с программным обеспечением. Это вина УЕФА – мы понимаем, что это наша ошибка. Мы не должны так сильно зависеть от технологий. Мы должны меньше полагаться на технологии.

    Мы приносим извинения, но ошибки случаются. Это ошибка не живого человека», – сказал Чеферин.

    • Первую жеребьевку признали недействительной после жалобы «Атлетико».
    • Причина – ошибки из-за проблем с программным обеспечением.
    • Вторая жеребьевка прошла без ошибок.

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    Источник: «Р-Спорт»

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