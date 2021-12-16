Чеферин – об ошибках при жеребьевке 1/8 финала ЛЧ: «Это вина УЕФА. Мы должны меньше полагаться на технологии»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал ситуацию с повторной жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Что-то пошло не так с программным обеспечением. Это вина УЕФА – мы понимаем, что это наша ошибка. Мы не должны так сильно зависеть от технологий. Мы должны меньше полагаться на технологии.
Мы приносим извинения, но ошибки случаются. Это ошибка не живого человека», – сказал Чеферин.
- Первую жеребьевку признали недействительной после жалобы «Атлетико».
- Причина – ошибки из-за проблем с программным обеспечением.
- Вторая жеребьевка прошла без ошибок.
Источник: «Р-Спорт»