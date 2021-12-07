«Спартак» – «Ливерпулю» и «Аяксу»: «Добро пожаловать в клуб, парни!»

Достойный клуб, конечно. Но, надо сказать, что пока только Бавария довела дело до конца, начав так мощно.
Пресс-служба «Спартака» отреагировала на достижение «Ливерпулем» и «Аяксом» побед во всех матчах группового этапа Лиги чемпионов. Москвичи сделали это в сезоне-1995/96.
«Добро пожаловать в клуб, парни! Хорошо, что вы тут», – написал «Спартак».
- «Аякс» – 2-й клуб не из топ-5 лиг, выигравший все матчи в группе ЛЧ. 1-м был как раз «Спартак».
- «Ливерпуль» – 1-й английский клуб с победами во всех матчах группы ЛЧ.
- «Спартак» в сезоне-1995/96 вылетел в 1/4 финала от «Нанта».
Welcome to the club guys! @AFCAjax, @LFCGood to have you https://t.co/ewtGhU2IzZ— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) December 7, 2021