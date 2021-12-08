«Спартак» – «Ливерпулю» и «Аяксу»: «Добро пожаловать в клуб, парни!»

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на достижение «Ливерпулем» и «Аяксом» побед во всех матчах группового этапа Лиги чемпионов. Москвичи сделали это в сезоне-1995/96.

«Добро пожаловать в клуб, парни! Хорошо, что вы тут», – написал «Спартак».

«Аякс» – 2-й клуб не из топ-5 лиг, выигравший все матчи в группе ЛЧ. 1-м был как раз «Спартак».

«Ливерпуль» – 1-й английский клуб с победами во всех матчах группы ЛЧ.

«Спартак» в сезоне-1995/96 вылетел в 1/4 финала от «Нанта».