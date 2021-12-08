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  • «Спартак» – «Ливерпулю» и «Аяксу»: «Добро пожаловать в клуб, парни!»

«Спартак» – «Ливерпулю» и «Аяксу»: «Добро пожаловать в клуб, парни!»

8 декабря 2021, 08:48
61

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на достижение «Ливерпулем» и «Аяксом» побед во всех матчах группового этапа Лиги чемпионов. Москвичи сделали это в сезоне-1995/96.

«Добро пожаловать в клуб, парни! Хорошо, что вы тут», – написал «Спартак».

  • «Аякс» – 2-й клуб не из топ-5 лиг, выигравший все матчи в группе ЛЧ. 1-м был как раз «Спартак».
  • «Ливерпуль» – 1-й английский клуб с победами во всех матчах группы ЛЧ.
  • «Спартак» в сезоне-1995/96 вылетел в 1/4 финала от «Нанта».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Ливерпуль Аякс
Комментарии (61)
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Fusballer
1638942595
Достойный клуб, конечно. Но, надо сказать, что пока только Бавария довела дело до конца, начав так мощно.
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haxxproxx
1638945955
Москвичи сделали это в сезоне-1995/96. Нашли чем гордиться :)))) Я смотрю свинарня уже подкатывает к Аяксу и Ливерпулю, как будто 100 лет друг друга знают. Да они даже не знают такой клуб как спартак. Ливер помнит только 7-0))))))
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seth343
1638947867
И ни каких легионеров не было.
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alp
1638949240
Ливер и Аякс переглянулись - "че?"
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Чермындыр
1638950145
Достижение Спартака в сезоне 92-93 конечно весомое, и вписано в историю ЛЧ. Но на сегодняшний день подобные заявления от пресс-службы выглядят глупо и смешно. Просто дешевый пиар на достижениях других людей, к которым нынешнее поколение не имеет ваабще никакого отношения
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Из Твери Леха
1638952661
В клубе "1-18" есть кто-то еще кроме пичиненов?)
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DOCTOR PENALTY
1638954906
От геройских былых времён, Не осталось порой имён....
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Plyash
1638955336
Если кто помнит,после проигрыша французам пробы на допинг у игроков Нанта были положительными,но начинающийся скандал в пользу Спартака благополучно был замят Европейскими футбольными чиновниками,а наши деятели от футбола,как всегда,болт изо рта забыли вынуть. Очень хорошо помню,что французы с первой минуты по финальный свисток носились по полю,как заводные,без остановки,и справиться с ними было невозможно.Кто помнит?
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Vitaga
1638956309
и главное кто пишет от имени Спартака? те кто никакого отношения к тем победам не имеет и продолжает убивать клуб. а я помню те игры тот Спартак - смотреть было одно удовольствие. были надежды на весну - по игре тот Спартак мог брать Лигу Чемпионов- но Романцев внезапно всех распродал зимой
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Play
1638974370
А Бешикташу почему не говорите "Добро пожаловать в клуб, парни!"? 6 матчей в группе слить, это тоже спартаковский клуб.
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