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    «Спартак» – «Ливерпулю» и «Аяксу»: «Добро пожаловать в клуб, парни!»

    Пресс-служба «Спартака» отреагировала на достижение «Ливерпулем» и «Аяксом» побед во всех матчах группового этапа Лиги чемпионов. Москвичи сделали это в сезоне-1995/96.

    «Добро пожаловать в клуб, парни! Хорошо, что вы тут», – написал «Спартак».

    • «Аякс» – 2-й клуб не из топ-5 лиг, выигравший все матчи в группе ЛЧ. 1-м был как раз «Спартак».
    • «Ливерпуль» – 1-й английский клуб с победами во всех матчах группы ЛЧ.
    • «Спартак» в сезоне-1995/96 вылетел в 1/4 финала от «Нанта».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 08:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10560

      Fusballer 15 минут назад

      Достойный клуб, конечно. Но, надо сказать, что пока только Бавария довела дело до конца, начав так мощно.

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