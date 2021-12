Суареса заменили в матче с «Порту» из-за травмы. Он не смог сдержать слез

«Атлетико» побеждает «Порту» на выезде в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:0, второй тайм).

На 13-й минуте поле из-за травмы покинул нападающий мадридцев Луис Суарес. Оказавшись на скамейке запасных, уругваец заплакал.

Luis Suarez was in tears on the bench after being forced off in the 13th minute through injury in Atletico's must-win match vs. Porto pic.twitter.com/OyNKvdSJWi