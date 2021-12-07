Лига чемпионов. «ПСЖ» разгромил «Брюгге», Месси обошел Пеле по голам

«ПСЖ» обыграл «Брюгге» (4:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В составе французского клуба по дублю оформили Килиан Мбаппе и Лионель Месси.

22-летний француз побил рекорд своего аргентинского одноклубника, став самым молодым игроком, забившим 30 голов в ЛЧ.

Месси забил 38-й команде в ЛЧ, повторив рекорд нападающего «МЮ» Криштиану Роналду. Аргентинец также опередил экс-форварда сборной Бразилии Пеле по голам за карьеру, забив 758-й мяч.

Лига чемпионов. Группа А. 6-й тур

ПСЖ (Франция) – Брюгге (Бельгия) – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Мбаппе, 2; 2:0 – Мбаппе, 7; 3:0 – Месси, 38; 3:1 – Ритс, 68; 4:1 – Месси (с пенальти), 76.

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