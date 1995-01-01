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    Лига чемпионов. «ПСЖ» разгромил «Брюгге», Месси обошел Пеле по голам

    «ПСЖ» обыграл «Брюгге» (4:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    В составе французского клуба по дублю оформили Килиан Мбаппе и Лионель Месси.

    22-летний француз побил рекорд своего аргентинского одноклубника, став самым молодым игроком, забившим 30 голов в ЛЧ.

    Месси забил 38-й команде в ЛЧ, повторив рекорд нападающего «МЮ» Криштиану Роналду. Аргентинец также опередил экс-форварда сборной Бразилии Пеле по голам за карьеру, забив 758-й мяч.

    Лига чемпионов. Группа А. 6-й тур

    ПСЖ (Франция) – Брюгге (Бельгия) – 4:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Мбаппе, 2; 2:0 – Мбаппе, 7; 3:0 – Месси, 38; 3:1 – Ритс, 68; 4:1 – Месси (с пенальти), 76.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +54936

      portero 43 минуты назад

      Мопед обошёл Месси, а Месси Пеле... все счастливы.

      0
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      Рейтинг: +22340

      bset 49 минут назад

      Как говорят Мессидрочеры в адрес Роналду, "Только с пенальти и может забивать"))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10558

      Fusballer 1 час назад

      Это ЗМ на два года вперёд!

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