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    Мбаппе – самый молодой игрок, забивший 30 голов в ЛЧ. Он побил рекорд Месси

    «ПСЖ» громит «Брюгге» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:0, второй тайм).

    Дубль оформил нападающий парижан Килиан Мбаппе. Первый гол стал для него 30-м в Лиге чемпионов.

    Форвард «ПСЖ» в возрасте 22 лет 352 дней стал самым молодым футболистом в истории, достигшим этой отметки в ЛЧ. Мбаппе побил рекорд одноклубника Лионеля Месси, который забил 30-й гол в ЛЧ в возрасте 23 лет 131 дня.

    • В конце ноября Мбаппе вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ среди французов.
    • Мбаппе забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 6 матчах этой Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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