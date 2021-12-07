Мбаппе – самый молодой игрок, забивший 30 голов в ЛЧ. Он побил рекорд Месси

«ПСЖ» разгромил «Брюгге» (4:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Дубль оформил нападающий парижан Килиан Мбаппе. Первый гол стал для него 30-м в Лиге чемпионов.

Форвард «ПСЖ» в возрасте 22 лет 352 дней стал самым молодым футболистом в истории, достигшим этой отметки в ЛЧ. Мбаппе побил рекорд одноклубника Лионеля Месси, который забил 30-й гол в ЛЧ в возрасте 23 лет 131 дня.