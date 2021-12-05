«Мальме» 22-й раз стал чемпионом Швеции. Фанаты отпраздновали на поле

По итогам 30-го тура чемпионата Швеции определился чемпион. Им 22-й раз стал «Мальме», защитивший прошлогодний титул.
Болельщики после финального свистка матча с «Хальмстадом» (0:0) выбежали на поле праздновать.
- «Мальме» занял итоговое 1-е место лишь благодаря дополнительным показателям – у АИКа такое же количество очков (59).
- Последний раз «Мальме» брал 2 чемпионства подряд в 1974-1975 годах.
- В группе текущей Лиги чемпионов «Мальме» финиширует последним.
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Источник: Бомбардир.ру