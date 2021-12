«Мальме» 22-й раз стал чемпионом Швеции. Фанаты отпраздновали на поле

По итогам 30-го тура чемпионата Швеции определился чемпион. Им 22-й раз стал «Мальме», защитивший прошлогодний титул.

Болельщики после финального свистка матча с «Хальмстадом» (0:0) выбежали на поле праздновать.

Don’t know why but this video of Malmö fans storming the pitch after winning the Swedish league is so satisfying to watch pic.twitter.com/PnnpBGjtSK