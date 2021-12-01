Манчини может летом принять «Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед» продолжают держать главного тренера сборной Италии Роберто Манчини в числе кандидатов на пост главного тренера. В клубе допускают, что итальянец возглавит команду летом.
Манчестерцы уже выходили на Манчини, но он отказал, так как намерен вывести Италию на чемпионат мира-2022.
- Манчини возглавляет Италию с мая 2018 года. До этого он тренировал «Зенит».
- Летом сборная выиграла Евро-2020.
- Италия заняла 2-е место в группе отбора ЧМ-2022 и в марте сыграет в стыках.
Манчини: «Италия пробьется на ЧМ-2022 через стыки и выиграет турнир»
Источник: Sky Sports