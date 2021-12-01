Манчини может летом принять «Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед» продолжают держать главного тренера сборной Италии Роберто Манчини в числе кандидатов на пост главного тренера. В клубе допускают, что итальянец возглавит команду летом.

Манчестерцы уже выходили на Манчини, но он отказал, так как намерен вывести Италию на чемпионат мира-2022.

Манчини возглавляет Италию с мая 2018 года. До этого он тренировал «Зенит».

Летом сборная выиграла Евро-2020.

Италия заняла 2-е место в группе отбора ЧМ-2022 и в марте сыграет в стыках.

Манчини: «Италия пробьется на ЧМ-2022 через стыки и выиграет турнир»