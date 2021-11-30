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  • Карпин: «Сегодня больше говорили про психологию. Игроки говорят, что все из-за головы, есть страх мяча»

Карпин: «Сегодня больше говорили про психологию. Игроки говорят, что все из-за головы, есть страх мяча»

30 ноября 2021, 22:56
18

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл подробности встречи с футболистами национальной команды.

— Сегодня больше говорили про психологию. Они говорят, что все из-за головы. Дело не в том, что кто-то трус или еще что-то. Нет! Все игроки разные и реагируют на ошибки по-разному. Хотелось бы, чтобы это не продолжалось.

Футболисты нашли отклик в моих словах о страхе мяча. Это не боязнь, а ответственность за результат. Это психология, которая не меняется по щелчку. Никто конкретно кого-то не испугался. Такого не было.

— А Модрича?

— Не было такого. Это коллективная игра. Это был решающий матч. Сейчас будет стыковой матч, где ответственности еще больше

— Обсуждали ли вы ваши слова о возможном уходе?

— Мы не обсуждали мои слова об уходе. Нет.

  • В марте Россия сыграет дома в полуфинальном стыке ЧМ-2022 с Польшей.
  • В случае победы команда Карпина примет Швецию или Чехию.
  • Матчи состоятся 24 и 29 марта.

«Поговорили очень хорошо!» Бакаев – о встрече игроков с Карпиным

Карпин: «Слепо верю, что наши футболисты могут играть в футбол, а не отбиваться»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (18)
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Soccerdealer63
1638303182
"...есть страх мяча..."????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это... У ИГРОКОВ СБОРНОЙ ПО ФУТБОЛУ!!!!!!!!!!!!???????????? НЕ страх плохой физформы, погоды, соперника...а...СТРАХ МЯЧА???? Это, как бы... перед генеральным сражением в войне... у лётчиков появляется страх высоты... у артиллеристов - страх громкого звука... у снайперов - стыд перед подглядыванием за другими в увеличительные приборы... НЕ ПОЗДНОВАТО? "Доигравшись до уровня сборной мячика-то бояться? РАНЬШЕ НАДО БЫЛО В ШАХМАТЫ ИЛИ В КЕГЛИ УХОДИТЬ!)))
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neveldomha
1638303219
Копай глубже, кудрявый. Похоже наших игрочишек в детстве колобком напугали.
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житель СПб
1638306061
А не это ли и есть главная задача тренера? И его ответственность - если нет готовности у игрока играть смело?
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Plyash
1638312207
Главный тренер собирает игроков уже подготовленными своими клубами,с уже установившейся этими клубами психологией,умеющими играть в определённый футбол.Игроки не самого лучшего качества,будем говорить правду,какие есть. Карпин не должен их учить играть в футбол,он должен раскрыть возможности каждого игрока и адаптировать их друг к другу.А самое главное,раскрепостить ребят психологически и привить им психологию победителей.Про это он,как мне кажется,и говорит.На это нажно время,и не малое.Давайте потерпим и пожелаем ему,а значит и всем нам,удачи.
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Enter2006
1638321704
Наймите хорошего психолога в сборную, может и получится. Видно что проблема серьезная, боятся мяча они...
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R_a_i_n
1638328540
Все страхи из-за не уверенности в своих силах.
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PAREVG.
1638334966
Прекрасно. Диагноз поставлен. Осталось всем дружно пойти на прием к психиатру, а там всех вылечат, игроки перестанут боятся мяча, и начнут в него играть...
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Блямба
1638335421
Неоперабельная стадия мячефобии. В пору писать завещание и звать детей .. из молодёжной сборной.
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Ruryu
1638340420
Что вы вцепились в боязнь мяча? Наверное,подразумевалось,что взяв мяч,нет уверенности,что накрутит 2-3 соперников,и сделает достойное продолжение. А не дай бог,отберут или неточный пас,и гол,то все,можно вешаться. Матч ведь ответственный. Наверное так.
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portero
1638341151
Ну так психологов надо хороших и в сборную, и в команды, а у нас родственники да знакомые пристроены...
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