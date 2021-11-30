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    Карпин: «Сегодня больше говорили про психологию. Игроки говорят, что все из-за головы, есть страх мяча»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл подробности встречи с футболистами национальной команды.

    — Сегодня больше говорили про психологию. Они говорят, что все из-за головы. Дело не в том, что кто-то трус или еще что-то. Нет! Все игроки разные и реагируют на ошибки по-разному. Хотелось бы, чтобы это не продолжалось.

    Футболисты нашли отклик в моих словах о страхе мяча. Это не боязнь, а ответственность за результат. Это психология, которая не меняется по щелчку. Никто конкретно кого-то не испугался. Такого не было.

    — А Модрича?

    — Не было такого. Это коллективная игра. Это был решающий матч. Сейчас будет стыковой матч, где ответственности еще больше

    — Обсуждали ли вы ваши слова о возможном уходе?

    — Мы не обсуждали мои слова об уходе. Нет.

    • В марте Россия сыграет дома в полуфинальном стыке ЧМ-2022 с Польшей.
    • В случае победы команда Карпина примет Швецию или Чехию.
    • Матчи состоятся 24 и 29 марта.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.11.2021 22:56
    Комментарии6
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      Рейтинг: +12802

      житель СПб 9 минут назад

      А не это ли и есть главная задача тренера? И его ответственность - если нет готовности у игрока играть смело?

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      Рейтинг: +4880

      Semenycch 34 минуты назад

      Вы слушали когда либо, чтобы такой бред нес Бердыев? Тот самый тренер, который с обычным составом, как питбультерьер, вцеплялся в горло и душил великие клубы начиная с Барселоны и Баварии? Да он никогда такого не говорил! Если он и общался на общем собрании с игроками, такое никогда не выносилось для общественности! Это внутренняя кухня, которая никого не касается! Нашей сборной не быть на ЧМ - 2022, потому, что ею руководит говно тренер.

      1
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      Рейтинг: +3714

      neveldomha 57 минут назад

      Копай глубже, кудрявый. Похоже наших игрочишек в детстве колобком напугали.

      3
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      Рейтинг: +4880

      Semenycch > neveldomha 29 минут назад

      :)))

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    • ...
      Рейтинг: +458

      Soccerdealer63 57 минут назад

      "...есть страх мяча..."????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Это... У ИГРОКОВ СБОРНОЙ ПО ФУТБОЛУ!!!!!!!!!!!!????????????
      НЕ страх плохой физформы, погоды, соперника...а...СТРАХ МЯЧА????
      Это, как бы... перед генеральным сражением в войне... у лётчиков появляется страх высоты... у артиллеристов - страх громкого звука... у снайперов - стыд перед подглядыванием за другими в увеличительные приборы...
      НЕ ПОЗДНОВАТО? "Доигравшись до уровня сборной мячика-то бояться? РАНЬШЕ НАДО БЫЛО В ШАХМАТЫ ИЛИ В КЕГЛИ УХОДИТЬ!)))

      2
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      Рейтинг: +4880

      Semenycch > Soccerdealer63 30 минут назад

      Этот придурок не понимает, что говорит.

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