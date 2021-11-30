Карпин: «Сегодня больше говорили про психологию. Игроки говорят, что все из-за головы, есть страх мяча»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл подробности встречи с футболистами национальной команды.

— Сегодня больше говорили про психологию. Они говорят, что все из-за головы. Дело не в том, что кто-то трус или еще что-то. Нет! Все игроки разные и реагируют на ошибки по-разному. Хотелось бы, чтобы это не продолжалось.

Футболисты нашли отклик в моих словах о страхе мяча. Это не боязнь, а ответственность за результат. Это психология, которая не меняется по щелчку. Никто конкретно кого-то не испугался. Такого не было.

— А Модрича?

— Не было такого. Это коллективная игра. Это был решающий матч. Сейчас будет стыковой матч, где ответственности еще больше

— Обсуждали ли вы ваши слова о возможном уходе?

— Мы не обсуждали мои слова об уходе. Нет.

В марте Россия сыграет дома в полуфинальном стыке ЧМ-2022 с Польшей.

В случае победы команда Карпина примет Швецию или Чехию.

Матчи состоятся 24 и 29 марта.

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