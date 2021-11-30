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    «Поговорили очень хорошо!» Бакаев – о встрече игроков с Карпиным

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал встречу игроков сборной России с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

    «Поговорили очень хорошо!» – сказал Бакаев.

    • В марте Россия сыграет дома в полуфинальном стыке ЧМ-2022 с Польшей.
    • В случае победы команда Карпина примет Швецию или Чехию.
    • Матчи состоятся 24 и 29 марта.

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    Источник: «Чемпионат»

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    30.11.2021 22:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6479

      Томик 1 час назад

      "встреча игроков с Карпиным"? А Бакаев тут при чём?

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