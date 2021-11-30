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  • «Поговорили очень хорошо!» Бакаев – о встрече игроков с Карпиным

«Поговорили очень хорошо!» Бакаев – о встрече игроков с Карпиным

30 ноября 2021, 22:07
7

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал встречу игроков сборной России с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Поговорили очень хорошо!» – сказал Бакаев.

  • В марте Россия сыграет дома в полуфинальном стыке ЧМ-2022 с Польшей.
  • В случае победы команда Карпина примет Швецию или Чехию.
  • Матчи состоятся 24 и 29 марта.

Карпин: «Слепо верю, что наши футболисты могут играть в футбол, а не отбиваться»

«Люди поедут в отпуск с мыслями, которые я говорил». Карпин встретился с игроками сборной

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Бакаев Зелимхан Карпин Валерий
Комментарии (7)
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Томик
1638302842
"встреча игроков с Карпиным"? А Бакаев тут при чём?
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Plyash
1638309937
Цену разговора в марте месяце проверим,с Левандовским вместе...
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Борисыч1
1638328640
Главное, Швецию пройти, Чехов шведы задавят а бабке не ходи.
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Иван Петров 1986
1638336523
Ты то о чем разговаривал, игруля? В основу клуба сначала попадай, а потом о сборной разговаривай.
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oyabun
1638339089
С руководством клуба "хорошо поговорить" о заключении нового контракта Бакаев не хочет. Видимо решил сосредоточиться на выступлении исключительно за сборную.))
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