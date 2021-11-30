«Поговорили очень хорошо!» Бакаев – о встрече игроков с Карпиным

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал встречу игроков сборной России с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
«Поговорили очень хорошо!» – сказал Бакаев.
- В марте Россия сыграет дома в полуфинальном стыке ЧМ-2022 с Польшей.
- В случае победы команда Карпина примет Швецию или Чехию.
- Матчи состоятся 24 и 29 марта.
Карпин: «Слепо верю, что наши футболисты могут играть в футбол, а не отбиваться»
«Люди поедут в отпуск с мыслями, которые я говорил». Карпин встретился с игроками сборной
Источник: «Чемпионат»