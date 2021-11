«Челси» – лучший клуб 2021 года по версии France Football

Журнал France Football назвал лучший клуб по итогам 2021 года.

Награду получил «Челси», выигравший в сезоне-2020/21 Лигу чемпионов, а также Суперкубок УЕФА.

В прошлом розыгрыше АПЛ лондонская команда финишировала на четвертом месте, а в текущем лидирует после 13 туров.

The club of the year award goes to @ChelseaFC ! #ballondor pic.twitter.com/U1eyVwgqyB