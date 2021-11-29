Sport.es: Бензема не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча»

Нападающий «Реала» Карим Бензема отказался от поездки в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча».
По информации Sport.es, французу заранее сообщили, что он занял третье место в голосовании. После этого 33-летний форвард решил не посещать мероприятие.
Ожидается, что награда достанется Лионелю Месси («ПСЖ») или Роберту Левандовски («Бавария»).
- Церемония начнется в 22:30 мск.
- На нее также не приедет Криштиану Роналду.
- Бензема ранее никогда не входил в тройку номинантов на «Золотой мяч».
Источник: Sport.es