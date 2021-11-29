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  • Sport.es: Бензема не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча»

Sport.es: Бензема не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча»

29 ноября 2021, 21:40
3

Нападающий «Реала» Карим Бензема отказался от поездки в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча».

По информации Sport.es, французу заранее сообщили, что он занял третье место в голосовании. После этого 33-летний форвард решил не посещать мероприятие.

Ожидается, что награда достанется Лионелю Месси («ПСЖ») или Роберту Левандовски («Бавария»).

  • Церемония начнется в 22:30 мск.
  • На нее также не приедет Криштиану Роналду.
  • Бензема ранее никогда не входил в тройку номинантов на «Золотой мяч».

Источник: Sport.es
Испания. Примера Реал Бензема Карим
Комментарии (3)
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portero
1638213351
Ну уж только не Месси...
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Hektor 84
1638216965
Правильно и сделал! Бензема и тем более Левандовски самые достойные в этом году! А этот журнал помешался на гноме и Кристине. Пора какому нибудь изданию внедрить альтернативную награду. И будут награждать действительно лучего.
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житель СПб
1638218626
Ну естественно! Он осужден и дискредитировал бы мероприятие.
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