В 14-м туре Серии Б «Парма» на выезде сыграла вничью с «Комо» со счетом 1:1.

В этом матче вратарь гостевой команды Джанлуиджи Буффон отразил пенальти.

Для 43-летнего голкипера это третий парированный 11-метровый в текущем сезоне и 38-й в карьере.

Buffon out here saving penalties at 43 years of age #ComoParmapic.twitter.com/koOUkVq1so