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    Соболев – претендент на звание игрока недели в Лиги Европы. Он сделал дубль в игре с «Наполи»

    Стали известны номинанты на звание лучшего игрока 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

    В список вошел нападающий «Спартака» Александр Соболев, сделавший дубль в матче с «Наполи» (2:1). Помимо него на награду претендуют полузащитник «Лиона» Райан Шерки, форвард «Рейнджерс» Альфредо Морелос и хавбек «Байера» Роберт Андрих.

    • Каждый из 3-х конкурентов Соболева забил по 2 гола в 5-м туре.
    • Соболев – лучший бомбардир «Спартака» в этой Лиге Европы.
    • Он забил 4 гола в 5 матчах турнира.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +14598

      paracetamol 3 минуты назад

      Сделал дубль..., с липового пенальти!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +91489

      zigbert 30 минут назад

      Не зазнался бы только Сашок.

      1
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      Рейтинг: +30589

      oyabun 1 час назад

      Серьезно? )))

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