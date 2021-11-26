Соболев – претендент на звание игрока недели в Лиги Европы. Он сделал дубль в игре с «Наполи»

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
В список вошел нападающий «Спартака» Александр Соболев, сделавший дубль в матче с «Наполи» (2:1). Помимо него на награду претендуют полузащитник «Лиона» Райан Шерки, форвард «Рейнджерс» Альфредо Морелос и хавбек «Байера» Роберт Андрих.
- Каждый из 3-х конкурентов Соболева забил по 2 гола в 5-м туре.
- Соболев – лучший бомбардир «Спартака» в этой Лиге Европы.
- Он забил 4 гола в 5 матчах турнира.
Источник: сайт УЕФА