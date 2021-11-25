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  • Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ», обе команды вышли в 1/8 финала. «Лейпциг» разгромил «Брюгге»

Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ», обе команды вышли в 1/8 финала. «Лейпциг» разгромил «Брюгге»

25 ноября 2021, 00:51
9

«ПСЖ» проиграл на выезде «Манчестер Сити», причем французы вели в счете. Парижане прервали семиматчевую серию без поражений.

Тем не менее, в плей-офф Лиги чемпионов досрочно вышли обе команды.

«Лейпциг» разгромил «Брюгге». Судьба путевки в плей-офф Лиги Европы решится в последнем туре.

Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур

Манчестер Сити (Англия) – ПСЖ (Франция) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Мбаппе, 50; 1:1 – Стерлинг, 63; 2:1 – Жезус, 76.

Брюгге (Бельгия) – Лейпциг (Германия) – 0:5 (0:4)

Голы: 0:1 – Нкунку, 12; 0:2 – Форсберг, 17 (с пенальти); 0:3 – Силва, 26; 0:4 – Форсберг, 45+1; 0:5 – Нкунку, 90+3.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Манчестер Сити ПСЖ РБ Лейпциг Брюгге
Комментарии (9)
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portero
1637790850
Другой уровень, нашим в ЛЧ делать нечего... После игр Зенита и Спартака, МС ПСЖ космос...
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Maxi_7
1637790931
Какое позорище... просто стыдоба... не выпускать звёзд во Франции, беречь их под лч, чтобы показывать это... МС красавцы, взяли за ноги и рылом об газон, рылом об газон, рылом об газон....... и так весь матч... жаль счёт не отражает реального хода матча, должно было быть 5 или 6-1... Все команды Поччетино как обычно - рассчет на отскок, да и только. Желаю им попасть на Баварию или Челси и после благополучного вылета со спокойной совестью закрывать проект.
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cvber64
1637793770
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю... Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
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nelez
1637827258
А почему месси не был на поле? Зачем Почетино его не выпустил? Он же гений , обыграл бы всю Сити.
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