Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ», обе команды вышли в 1/8 финала. «Лейпциг» разгромил «Брюгге»

«ПСЖ» проиграл на выезде «Манчестер Сити», причем французы вели в счете. Парижане прервали семиматчевую серию без поражений.

Тем не менее, в плей-офф Лиги чемпионов досрочно вышли обе команды.

«Лейпциг» разгромил «Брюгге». Судьба путевки в плей-офф Лиги Европы решится в последнем туре.

Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур

Манчестер Сити (Англия) – ПСЖ (Франция) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Мбаппе, 50; 1:1 – Стерлинг, 63; 2:1 – Жезус, 76.

Брюгге (Бельгия) – Лейпциг (Германия) – 0:5 (0:4)

Голы: 0:1 – Нкунку, 12; 0:2 – Форсберг, 17 (с пенальти); 0:3 – Силва, 26; 0:4 – Форсберг, 45+1; 0:5 – Нкунку, 90+3.

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