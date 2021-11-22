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В Катаре запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2022

22 ноября 2021, 11:29

В воскресенье, 21 ноября, в Дохе состоялся запуск специальных часов, которые ведут обратный отсчeт до старта ЧМ-2022.

Церемонию посетили президент ФИФА Джанни Инфантино и ряд бывших футболистов, известных по выступлениям на чемпионатах мира.

  • ЧМ в Катаре пройдет с 21 ноября по 19 декабря 2022 года.
  • Уже известны 13 участников турнира.
  • Сборная России будет пробиваться на чемпионат мира через стыковые матчи в марте.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер ЧМ-2022
Весь мир
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