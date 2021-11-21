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    В Катаре запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2022

    В воскресенье, 21 ноября, в Дохе состоялся запуск специальных часов, которые ведут обратный отсчeт до старта ЧМ-2022.

    Церемонию посетили президент ФИФА Джанни Инфантино и ряд бывших футболистов, известных по выступлениям на чемпионатах мира.

    • ЧМ в Катаре пройдет с 21 ноября по 19 декабря 2022 года.
    • Уже известны 13 участников турнира.
    • Сборная России будет пробиваться на чемпионат мира через стыковые матчи в марте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер ЧМ-2022

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4587

      Semenycch 46 минут назад

      Сборной России до этого и дела нет.

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