В Катаре запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2022

В воскресенье, 21 ноября, в Дохе состоялся запуск специальных часов, которые ведут обратный отсчeт до старта ЧМ-2022.

Церемонию посетили президент ФИФА Джанни Инфантино и ряд бывших футболистов, известных по выступлениям на чемпионатах мира.

ЧМ в Катаре пройдет с 21 ноября по 19 декабря 2022 года.

Уже известны 13 участников турнира.

Сборная России будет пробиваться на чемпионат мира через стыковые матчи в марте.