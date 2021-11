В Катаре запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2022

В воскресенье, 21 ноября, в Дохе состоялся запуск специальных часов, которые ведут обратный отсчeт до старта ЧМ-2022.

Церемонию посетили президент ФИФА Джанни Инфантино и ряд бывших футболистов, известных по выступлениям на чемпионатах мира.

On an amazing evening in Doha, the Countdown Clock was unveiled in front of a gathered crowd of FIFA World Cup legends, invited guests and fans.Just 365 days to go until the first FIFA World Cup to be held in the Middle East #Qatar2022 #SeeYouInQatar pic.twitter.com/aw3OXtUxfD