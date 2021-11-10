Рэмсдейл – лучший игрок «Арсенала» в октябре

Болельщики «Арсенала» посредством голосования определили лучшего футболиста команды в октябре. Им стал вратарь Аарон Рэмсдейл.

На счету голкипера в октябре четыре матча (два – сухих). За него отдали голоса 60 процентов фанатов «Арсенала».

В текущем сезоне Рэмсдейл оформил за «Арсенал» 5 сухих игр. Столько же он делал за весь сезон-2020/21 в «Шеффилд Юнайтед» и за весь сезон-2019/20 в «Борнмуте».

«Арсенал» купил Рэмсдейла в августе у «Шеффилд Юнайтед» за 28 миллионов евро.

«Арсенал» – лучшая команда последних 8 туров АПЛ.