Рэмсдейл – лучший игрок «Арсенала» в октябре

Болельщики «Арсенала» посредством голосования определили лучшего футболиста команды в октябре. Им стал вратарь Аарон Рэмсдейл.

На счету голкипера в октябре четыре матча (два – сухих). За него отдали голоса 60 процентов фанатов «Арсенала».

Introducing our October Player of the Month...Aaron RamsdaleCongratulations, @AaronRamsdale98!