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    В сезоне РПЛ голов в меньшинстве забито больше, чем в АПЛ и Примере

    В сезоне РПЛ сыграно 715 минут в неравных составах. За это время забито 16 голов в большинстве и восемь – в меньшинстве.

    В АПЛ к текущему моменту сыграно 412 минут в неравных составах (18 голов в большинстве и 2 в меньшинстве).

    В сезоне Примеры в меньшинстве забито тоже меньше голов, чем в РПЛ, – шесть.

    • Например, в последнем туре РПЛ в меньшинстве отыгрался «Спартак» и ушел от поражения от «Локомотива» (1:1).
    • В РПЛ лидирует «Зенит».
    • Сезон возобновится на следующей неделе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11004

      Cleaner 23 минуты назад

      В сезоне РПЛ голов в меньшинстве забито больше, чем в АПЛ и Примере. Что является показателем слабости и нестабильности наших команд.

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