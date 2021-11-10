В сезоне РПЛ голов в меньшинстве забито больше, чем в АПЛ и Примере

В сезоне РПЛ сыграно 715 минут в неравных составах. За это время забито 16 голов в большинстве и восемь – в меньшинстве.

В АПЛ к текущему моменту сыграно 412 минут в неравных составах (18 голов в большинстве и 2 в меньшинстве).

В сезоне Примеры в меньшинстве забито тоже меньше голов, чем в РПЛ, – шесть.