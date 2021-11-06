Арбитр Федотов – о протесте «Галатасарая»: «Никакой переигровки и технического поражения «Локомотива» не будет»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил перспективы протеста «Галатасарая» на итог матча Лиги Европы против «Локомотива» (1:1). По мнению арбитра, стамбульцы не смогут добиться переигровки или технической победы.

«Никакой переигровки и технического поражения «Локомотива» не будет. Ошибка арбитра не повлияла на результат – «Локомотив» забил, когда у Дмитрия Живоглядова не было жeлтой карточки. Если бы такая ошибка была у арбитра до гола «Локо», то основания на переигровку бы были.

Может, арбитр забыл, что показал карточку. Может, решил, что Живоглядов не увидел карточку в начале. Это было в одном эпизоде, в протоколе второй карточки тоже нет. Даже если он его хотел удалить, но не удалил – шансов на переигровку нет. Как я уже говорил: это не повлияло на результат», – сказал Федотов.