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    Арбитр Федотов – о протесте «Галатасарая»: «Никакой переигровки и технического поражения «Локомотива» не будет»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил перспективы протеста «Галатасарая» на итог матча Лиги Европы против «Локомотива» (1:1). По мнению арбитра, стамбульцы не смогут добиться переигровки или технической победы.

    «Никакой переигровки и технического поражения «Локомотива» не будет. Ошибка арбитра не повлияла на результат – «Локомотив» забил, когда у Дмитрия Живоглядова не было жeлтой карточки. Если бы такая ошибка была у арбитра до гола «Локо», то основания на переигровку бы были.

    Может, арбитр забыл, что показал карточку. Может, решил, что Живоглядов не увидел карточку в начале. Это было в одном эпизоде, в протоколе второй карточки тоже нет. Даже если он его хотел удалить, но не удалил – шансов на переигровку нет. Как я уже говорил: это не повлияло на результат», – сказал Федотов.

    • Турки лидируют в группе.
    • «Локомотив» идет последним.
    • Главному судье стамбульского матча, швейцарцу Сандро Шереру, 33 года, с 2015 года он судья ФИФА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:20
    Комментарии7
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      Рейтинг: +38194

      Project Бабангида 41 минуту назад

      ко мне приползал ёж, и сказал что даже без слов Федотова ему это было понятно

      0
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      Рейтинг: +363

      I'll be back 43 минуты назад

      Арбитр Федотов или Бывший судья РПЛ Игорь Федотов?
      В заголовке и тексте, это один и тот же человек, или разные люди?

      Икота, икота перейди на Федота, затем на Бомбардир, там и останься.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12128

      житель СПб 48 минут назад

      А почему этого арбитра так много? Нельзя ли его заменить на Бузову - они одного поля ягоды?

      2
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      Рейтинг: +363

      I'll be back > житель СПб 42 минуты назад

      Бузова спонсор Бомбардира.

      0
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      Рейтинг: +363

      I'll be back > I'll be back 41 минуту назад

      Бывший судья РПЛ Игорь Федотов-фанат Бузовой.

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      Рейтинг: +12128

      житель СПб > I'll be back 32 минуты назад

      А она - его спонсор?

      0
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      Рейтинг: +431

      Форвард 79 53 минуты назад

      Не знаю, но в далеком прошлом Локо уже переигрывал по той же причине

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