Лига чемпионов. «Реал» обыграл «Шахтер» и гарантировал себе еврокубковую весну

все видели как играет Шахтёр против Реала ничего не боясь прессингуя атакуя без робости в конце даже прижали их к воротам, а Зенит ещё до матча сложил лапки к верху а всё потому что там тренер Де Дзерби, а у нас Семак ну и ещё одно замечание бразильцы Шахтёра как они носятся цепкие быстрые мяч у них прилипает к ногам бьют по воротам а зенитовские бразилы их просто нельзя сравнить с шахтёрскими вот откуда Шахтёр их выписывает и откуда берёт таких Зенит вот загадка
«Реал» вышел на первое место в группе Лиги чемпионов. В четвертом туре испанцы победили «Шахтер».
Мадридцы гарантировали себе участие в плей-офф Лиги Европы. «Шахтер» занимает в группе последнее место.
Карим Бензема (33 года и 319 дней) стал самым возрастным игроком «Реала» за последние 56 лет, забившим в матче Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов) больше одного гола.
Связка Бензема – Винисиус (когда они ассистировали друг другу) принесла «Реалу» в этом сезоне уже восемь голов. Кроме того, француз забил два пенальти, заработанные бразильцем.
Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур
Реал (Испания) – Шахтер (Украина) – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Бензема, 14; 1:1 – Фернандо, 39; 2:1 – Бензема, 61.