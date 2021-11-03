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    Лига чемпионов. «Реал» обыграл «Шахтер» и гарантировал себе еврокубковую весну

    «Реал» вышел на первое место в группе Лиги чемпионов. В четвертом туре испанцы победили «Шахтер».

    Мадридцы гарантировали себе участие в плей-офф Лиги Европы. «Шахтер» занимает в группе последнее место.

    Карим Бензема (33 года и 319 дней) стал самым возрастным игроком «Реала» за последние 56 лет, забившим в матче Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов) больше одного гола.

    Связка Бензема – Винисиус (когда они ассистировали друг другу) принесла «Реалу» в этом сезоне уже восемь голов. Кроме того, француз забил два пенальти, заработанные бразильцем.

    Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур

    Реал (Испания) – Шахтер (Украина) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Бензема, 14; 1:1 – Фернандо, 39; 2:1 – Бензема, 61.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2021 22:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +14839

      Garrincha58 1 час назад

      все видели как играет Шахтёр против Реала ничего не боясь прессингуя атакуя без робости в конце даже прижали их к воротам, а Зенит ещё до матча сложил лапки к верху а всё потому что там тренер Де Дзерби, а у нас Семак ну и ещё одно замечание бразильцы Шахтёра как они носятся цепкие быстрые мяч у них прилипает к ногам бьют по воротам а зенитовские бразилы их просто нельзя сравнить с шахтёрскими вот откуда Шахтёр их выписывает и откуда берёт таких Зенит вот загадка

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      Рейтинг: +1090

      Sancho010365 > Garrincha58 45 минут назад

      Болею за родной Краснодар и мечтаю, чтобы Галицкий поговорил с Ахметовым на предмет приобретения настоящих бразильцев. Ну Шахтёр может же, факт - Фернандинье, Вильян какие величины. С Вами полностью согласен, матч смотрел по ТВ в Киеве.

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      Рейтинг: +3732

      FENIX-SL > Sancho010365 32 минуты назад

      Шахтер уже лет 20 такую селекцию развивает
      а у нас любят патриотизмом страдать в футболе..в то время как уже в Швейцарии футбол обходит наш на два корпуса вперед

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