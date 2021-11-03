Лига чемпионов. «Реал» обыграл «Шахтер» и гарантировал себе еврокубковую весну

«Реал» вышел на первое место в группе Лиги чемпионов. В четвертом туре испанцы победили «Шахтер».

Мадридцы гарантировали себе участие в плей-офф Лиги Европы. «Шахтер» занимает в группе последнее место.

Карим Бензема (33 года и 319 дней) стал самым возрастным игроком «Реала» за последние 56 лет, забившим в матче Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов) больше одного гола.

Связка Бензема – Винисиус (когда они ассистировали друг другу) принесла «Реалу» в этом сезоне уже восемь голов. Кроме того, француз забил два пенальти, заработанные бразильцем.

Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур

Реал (Испания) – Шахтер (Украина) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Бензема, 14; 1:1 – Фернандо, 39; 2:1 – Бензема, 61.

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