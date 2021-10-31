Матч «Бока Хуниорс» – «Химнасия и Эсгрима» прервали на десятой минуте, чтобы почтить память Марадоны

Накануне была 61-я годовщина со дня рождения бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны. Памятные мероприятия состоялись в рамках матча 19-го тура чемпионата страны между «Бока Хуниорс» и «Химнасией и Эсгримой».

На десятой минуте встречу прервали, показав архивные кадры игры Марадоны. Также в небо с помощью воздушных шаров отправили майку с десятым номером.