Матч «Бока Хуниорс» – «Химнасия и Эсгрима» прервали на десятой минуте, чтобы почтить память Марадоны

Накануне была 61-я годовщина со дня рождения бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны. Памятные мероприятия состоялись в рамках матча 19-го тура чемпионата страны между «Бока Хуниорс» и «Химнасией и Эсгримой».
На десятой минуте встречу прервали, показав архивные кадры игры Марадоны. Также в небо с помощью воздушных шаров отправили майку с десятым номером.
- «Бока Хуниорс» проиграла матч со счетом 0:1.
- Марадона играл за «Бока Хуниорс», а в 2019-2020 годах тренировал «Химнасию и Эсгриму».
- Марадона ушел из жизни в прошлом году.
Источник: ютуб-канал «Okko Спорт»