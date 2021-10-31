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Матч «Бока Хуниорс» – «Химнасия и Эсгрима» прервали на десятой минуте, чтобы почтить память Марадоны

31 октября 2021, 09:31

Накануне была 61-я годовщина со дня рождения бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны. Памятные мероприятия состоялись в рамках матча 19-го тура чемпионата страны между «Бока Хуниорс» и «Химнасией и Эсгримой».

На десятой минуте встречу прервали, показав архивные кадры игры Марадоны. Также в небо с помощью воздушных шаров отправили майку с десятым номером.

  • «Бока Хуниорс» проиграла матч со счетом 0:1.
  • Марадона играл за «Бока Хуниорс», а в 2019-2020 годах тренировал «Химнасию и Эсгриму».
  • Марадона ушел из жизни в прошлом году.

Источник: ютуб-канал «Okko Спорт»
Аргентина Марадона Диего
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