«Крылья Советов» и «Химки» в 14-м туре РПЛ сыграют без зрителей

На матче 14-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Химками» не будет зрителей. Об этом сообщил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.

«На сегодняшний день приостановлено проведение межрегиональных и спортивных мероприятий. Профессиональные спортивные клубы продолжают тренировочный процесс при закрытых дверях c соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в связи с невозможностью переноса матчей регулярных чемпионатов.

Поэтому матчи футбольного клуба «Крылья Советов» и других команд пройдут без зрителей», – сообщил чиновник.