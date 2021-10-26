«Крылья Советов» и «Химки» в 14-м туре РПЛ сыграют без зрителей

На матче 14-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Химками» не будет зрителей. Об этом сообщил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.
«На сегодняшний день приостановлено проведение межрегиональных и спортивных мероприятий. Профессиональные спортивные клубы продолжают тренировочный процесс при закрытых дверях c соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в связи с невозможностью переноса матчей регулярных чемпионатов.
Поэтому матчи футбольного клуба «Крылья Советов» и других команд пройдут без зрителей», – сообщил чиновник.
- Матч «Крылья Советов» – «Химки» состоится 6 ноября.
- Самарцы идут в таблице РПЛ на 8-м месте.
- «Химки» идут в зоне переходных матчей.
Источник: ТАСС