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  • «Крылья Советов» и «Химки» в 14-м туре РПЛ сыграют без зрителей

«Крылья Советов» и «Химки» в 14-м туре РПЛ сыграют без зрителей

26 октября 2021, 17:58
3

На матче 14-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Химками» не будет зрителей. Об этом сообщил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.

«На сегодняшний день приостановлено проведение межрегиональных и спортивных мероприятий. Профессиональные спортивные клубы продолжают тренировочный процесс при закрытых дверях c соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в связи с невозможностью переноса матчей регулярных чемпионатов.

Поэтому матчи футбольного клуба «Крылья Советов» и других команд пройдут без зрителей», – сообщил чиновник.

  • Матч «Крылья Советов» – «Химки» состоится 6 ноября.
  • Самарцы идут в таблице РПЛ на 8-м месте.
  • «Химки» идут в зоне переходных матчей.

Источник: ТАСС
Россия. М-лига Крылья Советов Химки
Комментарии (3)
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Enter2006
1635261514
А если Путин приедет - сразу можно будет? Позорище.
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portero
1635266634
Как же "вы" трааители задолбали своим шоу и гоано-запретами....
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