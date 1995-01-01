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    «Крылья Советов» и «Химки» в 14-м туре РПЛ сыграют без зрителей

    На матче 14-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Химками» не будет зрителей. Об этом сообщил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.

    «На сегодняшний день приостановлено проведение межрегиональных и спортивных мероприятий. Профессиональные спортивные клубы продолжают тренировочный процесс при закрытых дверях c соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в связи с невозможностью переноса матчей регулярных чемпионатов.

    Поэтому матчи футбольного клуба «Крылья Советов» и других команд пройдут без зрителей», – сообщил чиновник.

    • Матч «Крылья Советов» – «Химки» состоится 6 ноября.
    • Самарцы идут в таблице РПЛ на 8-м месте.
    • «Химки» идут в зоне переходных матчей.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1553

      Enter2006 54 минуты назад

      А если Путин приедет - сразу можно будет? Позорище.

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