Лапорта: «У «Барселоны» не было места в зарплатной ведомости для Месси. Рано или поздно он должен был уйти»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вновь высказался о летнем уходе форварда Лионеля Месси. В качестве свободного агента аргентинец перешел в «ПСЖ».

«У нас не было места в зарплатной ведомости, результаты аудита были плохими. Для сохранения Месси «Барселоне» надо было согласиться на сделку с инвестиционным фондом CVC, но это означало бы, что клуб будет заложен. Месси ждать не стал и решил, что надо уйти.

Лео хотел остаться. Рано или поздно его уход должен был случиться. Возможно, он случился на два года раньше, чем планировалось», – сказал Лапорта.

Месси выступал за «Барселону» с 16 лет.

Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2023 года.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

Лапорта: «Вложения в Месси могли поставить «Барселону» под угрозу. Клуб превыше него»