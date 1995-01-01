Лапорта: «У «Барселоны» не было места в зарплатной ведомости для Месси. Рано или поздно он должен был уйти»

У Вас же, говнюков, миллионны болельщиков по всему миру! Одни футболки с его именем и постеры, приносят клубу кучу бабла и... нету "места"))) Ржунемогу! Мне вот "нравится" такой подход (особенно он характерен для России, но оказывается и в Европе такие чудаки есть): если кратко, то сидит какой-нибудь мудак на хлебной должности, получает кучу бабок и ноет, что де ничего не можем сделать... обстоятельста... форс-мажер... туды-сюды... два года назад... Спрашивается, а какого рожна ты занимаешь эту должность и получаешь кучу бабок? Отвали в сторону, пусть другие люди роют землю носом и делают результат! Нифига! Будет сидеть пока не развалит все и вся...
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вновь высказался о летнем уходе форварда Лионеля Месси. В качестве свободного агента аргентинец перешел в «ПСЖ».
«У нас не было места в зарплатной ведомости, результаты аудита были плохими. Для сохранения Месси «Барселоне» надо было согласиться на сделку с инвестиционным фондом CVC, но это означало бы, что клуб будет заложен. Месси ждать не стал и решил, что надо уйти.
Лео хотел остаться. Рано или поздно его уход должен был случиться. Возможно, он случился на два года раньше, чем планировалось», – сказал Лапорта.
- Месси выступал за «Барселону» с 16 лет.
- Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2023 года.
- «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
Лапорта: «Вложения в Месси могли поставить «Барселону» под угрозу. Клуб превыше него»