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  • Лапорта: «У «Барселоны» не было места в зарплатной ведомости для Месси. Рано или поздно он должен был уйти»

Лапорта: «У «Барселоны» не было места в зарплатной ведомости для Месси. Рано или поздно он должен был уйти»

24 октября 2021, 11:54
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вновь высказался о летнем уходе форварда Лионеля Месси. В качестве свободного агента аргентинец перешел в «ПСЖ».

«У нас не было места в зарплатной ведомости, результаты аудита были плохими. Для сохранения Месси «Барселоне» надо было согласиться на сделку с инвестиционным фондом CVC, но это означало бы, что клуб будет заложен. Месси ждать не стал и решил, что надо уйти.

Лео хотел остаться. Рано или поздно его уход должен был случиться. Возможно, он случился на два года раньше, чем планировалось», – сказал Лапорта.

  • Месси выступал за «Барселону» с 16 лет.
  • Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2023 года.
  • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

Лапорта: «Вложения в Месси могли поставить «Барселону» под угрозу. Клуб превыше него»

Источник: Sport.es
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Месси Лионель
Комментарии (2)
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serglider
1635069787
У Вас же, говнюков, миллионны болельщиков по всему миру! Одни футболки с его именем и постеры, приносят клубу кучу бабла и... нету "места"))) Ржунемогу! Мне вот "нравится" такой подход (особенно он характерен для России, но оказывается и в Европе такие чудаки есть): если кратко, то сидит какой-нибудь мудак на хлебной должности, получает кучу бабок и ноет, что де ничего не можем сделать... обстоятельста... форс-мажер... туды-сюды... два года назад... Спрашивается, а какого рожна ты занимаешь эту должность и получаешь кучу бабок? Отвали в сторону, пусть другие люди роют землю носом и делают результат! Нифига! Будет сидеть пока не развалит все и вся...
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neveldomha
1635231312
Не уход должен был случиться, а приличная сделка. Или Барсе бабки не нужны?
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