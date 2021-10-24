Аршавин: «Ожидаю победу «Зенита». Разве Семак проигрывал «Спартаку»?»

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ против «Спартака».

– В воскресенье «Зенит» принимает «Спартак». Это будет, в том числе борьба психологий – кто быстрее отошел после поражения в еврокубках?

– Мне кажется, «Спартак» меньше расстроен после 3:4 с «Лестером». Они в такой веселой игре все же поучаствовали. «Зенит» проиграл с меньшими шансами, на мой взгляд. Но и соперник помощнее был, несмотря на то, что «Лестер» хорошо сейчас выступает.

Но вообще – трудно предсказать результат, хотя считаю, «Зенит» в любом составе, при любых раскладах на данный момент времени должен оставаться фаворитом этой игры. Тем более, он играет дома.

И вообще – Сергей Богданович [Семак], разве проигрывал когда-то «Спартаку»? А если и да, то не в официальных матчах. Ожидаю, что и в этот уик-энд «Зенит» выиграет.

– Участие Малкома и Клаудиньо в игре со «Спартаком» под вопросом. Ощутимая потеря при нынешних предыгровых раскладах?

– Конечно. Этих игроков ждешь в важных матчах. С другой стороны, это всегда шанс для других ребят. Для того же Мостового, например. С этой точки зрения, мы можем понять, что у нас есть другие игроки, на которых можно наедятся в больших матчах.

Отрезок сейчас у «Зенита» тяжелый. И каждая игра крайне важная – концовку осенней части сезона хочется закончить на мажорной ноте.

Плюс в ЛЧ желательно переломить тенденцию поражений именно с серьезными командами. От «Мальме» все же немного абстрагируюсь в этом смычке – это не гранд. Очень хочется увидеть победу «Зенита» над большим клубом.