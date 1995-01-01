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    Аршавин: «Ожидаю победу «Зенита». Разве Семак проигрывал «Спартаку»?»

    Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ против «Спартака».

    – В воскресенье «Зенит» принимает «Спартак». Это будет, в том числе борьба психологий – кто быстрее отошел после поражения в еврокубках?

    – Мне кажется, «Спартак» меньше расстроен после 3:4 с «Лестером». Они в такой веселой игре все же поучаствовали. «Зенит» проиграл с меньшими шансами, на мой взгляд. Но и соперник помощнее был, несмотря на то, что «Лестер» хорошо сейчас выступает.

    Но вообще – трудно предсказать результат, хотя считаю, «Зенит» в любом составе, при любых раскладах на данный момент времени должен оставаться фаворитом этой игры. Тем более, он играет дома.

    И вообще – Сергей Богданович [Семак], разве проигрывал когда-то «Спартаку»? А если и да, то не в официальных матчах. Ожидаю, что и в этот уик-энд «Зенит» выиграет.

    – Участие Малкома и Клаудиньо в игре со «Спартаком» под вопросом. Ощутимая потеря при нынешних предыгровых раскладах?

    – Конечно. Этих игроков ждешь в важных матчах. С другой стороны, это всегда шанс для других ребят. Для того же Мостового, например. С этой точки зрения, мы можем понять, что у нас есть другие игроки, на которых можно наедятся в больших матчах.

    Отрезок сейчас у «Зенита» тяжелый. И каждая игра крайне важная – концовку осенней части сезона хочется закончить на мажорной ноте.

    Плюс в ЛЧ желательно переломить тенденцию поражений именно с серьезными командами. От «Мальме» все же немного абстрагируюсь в этом смычке – это не гранд. Очень хочется увидеть победу «Зенита» над большим клубом.

    • Матч «Зенит» – «Спартак» состоится сегодня в Санкт-Петербурге.
    • Начало – в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +66

      Zloikaksobaka 3 минуты назад

      Спартак это темная лошадка,у них каждая игра это лотерея,причем им по херу с кем играть,могут любому всрать и любого разебать.Вечная головная боль для букмекеров.

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      Рейтинг: +5301

      maygli 52 минуты назад

      Спартак завтра выиграет

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      Рейтинг: +3620

      neim 1 час назад

      Когда-то же надо начинать, все хорошее когда-нибудь заканчивается ))).

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