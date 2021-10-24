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  • Аршавин: «Ожидаю победу «Зенита». Разве Семак проигрывал «Спартаку»?»

Аршавин: «Ожидаю победу «Зенита». Разве Семак проигрывал «Спартаку»?»

24 октября 2021, 00:51
47

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ против «Спартака».

– В воскресенье «Зенит» принимает «Спартак». Это будет, в том числе борьба психологий – кто быстрее отошел после поражения в еврокубках?

– Мне кажется, «Спартак» меньше расстроен после 3:4 с «Лестером». Они в такой веселой игре все же поучаствовали. «Зенит» проиграл с меньшими шансами, на мой взгляд. Но и соперник помощнее был, несмотря на то, что «Лестер» хорошо сейчас выступает.

Но вообще – трудно предсказать результат, хотя считаю, «Зенит» в любом составе, при любых раскладах на данный момент времени должен оставаться фаворитом этой игры. Тем более, он играет дома.

И вообще – Сергей Богданович [Семак], разве проигрывал когда-то «Спартаку»? А если и да, то не в официальных матчах. Ожидаю, что и в этот уик-энд «Зенит» выиграет.

– Участие Малкома и Клаудиньо в игре со «Спартаком» под вопросом. Ощутимая потеря при нынешних предыгровых раскладах?

– Конечно. Этих игроков ждешь в важных матчах. С другой стороны, это всегда шанс для других ребят. Для того же Мостового, например. С этой точки зрения, мы можем понять, что у нас есть другие игроки, на которых можно наедятся в больших матчах.

Отрезок сейчас у «Зенита» тяжелый. И каждая игра крайне важная – концовку осенней части сезона хочется закончить на мажорной ноте.

Плюс в ЛЧ желательно переломить тенденцию поражений именно с серьезными командами. От «Мальме» все же немного абстрагируюсь в этом смычке – это не гранд. Очень хочется увидеть победу «Зенита» над большим клубом.

  • Матч «Зенит» – «Спартак» состоится сегодня в Санкт-Петербурге.
  • Начало – в 19:00 по московскому времени.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (47)
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нейтральныйкакникто
1635041862
Так и хочется ответить Аршавину-твои ожидания это твои проблемы
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Борисыч1
1635044251
Опа! Маленький член сборной России открыл свой маленький ротик? ))
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oyabun
1635045059
Аршавин не был бы собой, если бы не высказался в подобном духе. Осталось здесь еще почитать мнение Радимова, но оно совершенно предсказуемо. А мне интересно мнение красно-белых. Чего ждете от матча, какого результата? Только объективно.
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Форвард 79
1635047261
《И вообще – Сергей Богданович [Семак], разве проигрывал когда-то «Спартаку»?》
Все когда то случается в первый раз)
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Zenit_Zenit
1635051144
Тот самый случай , когда Зениту кровь из носу нужно обыграть Спартак. Три поражения подряд могут ввести команду в ступор, что уже бывало. Полагаю, что Семак выберет острую тактику в расчете на быстрый гол и тотальный прессинг в первом тайме. Мы можем обыграть нынешний Спартак и без выбывших бразилов. Скорее это даже более предпочтительней , чем с ними.
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piligrim1986
1635053377
скорее не зенит выиграет, а Спартак проиграет
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Блямба
1635054127
Субъективное мнение. Дзюзависимость наносила ранее гораздо меньший вред ,нежели нынешнее бразопоклонение.В нынешних реалиях пол команды с интересом смотрят, как три весёлых колобка шныряют по периметру штрафной.Можно отдыхать и ничего не делать.. В отсутствии их(да и моторного Далера)в глазах миноритариев может появиться растерянность,а то и страх. А это уже, заранее- проигрыш. Тем паче,что связка Дзюба-Азмун поюзана и безвозвратно потеряна. Короче, у КБ есть неплохой шанс отдавить хромому "льву" и хвост.((
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Павелий
1635057610
Правильнее говорить "Разве судьи объективно судили Зенит в матчах со Спартаком?" Особенно на Крестовском.
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NewLife
1635064633
Предсказания Аршавина и Буланова всегда сбываются........ с точностью наоборот)))
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Боцман59rus
1635066133
_ если Зенит проиграет такому обескровленному Спартаку, еще и без Жиго, которого газовые кроты предусмотрительно отцепили от матча, тоСемака не то что из бомжарни, вообще из футбола гнать
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