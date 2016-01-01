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    Ребров – о 3:4 с «Лестером»: «Давайте будем не искать крайних»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал поражение от «Лестера» (3:4) в Лиге Европы.

    «Выигрывает команда или проигрывает. Вытаскивает матч на последней минуте или пропускает решающий мяч в самом конце игры. Всe это делает команда, а не какой-то отдельный футболист.

    Без ошибок не бывает голов. Давайте будем не искать крайних, а все вместе идти дальше! Спасибо за поддержку. Команде – за характер», – сказал Ребров.

    • «Спартак» вел в счете 2:0, но в итоге проиграл 3:4.
    • В составе «Лестера» все 4 гола забил Патсон Дака.
    • Московский клуб опустился на третье место в группе С.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Артема Реброва

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +14713

      Garrincha58 18 минут назад

      Витория должен был сказать что тренер за всё отвечает и проигрыш в данном матче его вина но он тупо начал нести какую то ахинею мол не проиграли же 0-10 значит молодцы боролись и это успех то же самое и Зенит проиграли в Семак даже не взял на себя ответственность для него оказывается праздник а там как получится на празднике можно нажраться или быть трезвым главное получить удовольствие вот такие тренеры у наших команд

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      Рейтинг: +5685

      mamba9090909 31 минуту назад

      Редакторы вырвали из сказанного кусок и вставили его в название. В результате получилось глупое, безграмотное выражение. Безграмотность редакторов, на Соккере, иногда зашкаливает.

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      Рейтинг: +25717

      Боцман59rus > mamba9090909 28 минут назад

      _ ничего они не вырывали, просто предлог не там поставили- перепутали. не усложняй.
      а про безграмотность согласен

      0
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      Рейтинг: +25717

      Боцман59rus 1 час назад

      _ искать будем, не давайте!!!

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      Рейтинг: +71

      Fandorine > Боцман59rus 50 минут назад

      Не крайних искать давайте будем?

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      Рейтинг: +25717

      Боцман59rus > Fandorine 32 минуты назад

      _ крайних нужны было искать селекционному отделу Спартака еще три года назад, я про защитников, если что>)))

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      Рейтинг: +62

      Muhammed-666 1 час назад

      Крайний Дака

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      Рейтинг: +25613

      пьяныйхоровод 1 час назад

      - А почему бы не поискать ?! А давайте поищем крайнего , который думает , что раз у него пушка , он может из неё шмалять направо и налево , не предупредив об этом своих коллег по опасному бизнесу . (с)

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      Рейтинг: +3673

      Алехсбургер. > пьяныйхоровод 1 час назад

      "-Давай не.гра убьем? Не люблю я их.""(с)
      оттудоваже...

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      Рейтинг: +3398

      mdu86 1 час назад

      "Давайте будем не искать..."
      У автора этой новости с русским языком туговато конечно )))

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      Рейтинг: +21823

      bset > mdu86 1 час назад

      Автор новости даже не осилил скопировать и вставить цитату, как она есть))

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      Рейтинг: +6487

      серега кашин 1 час назад

      правильно- не надо искать крайних крайние и так известны

      2
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      Рейтинг: +222

      Форвард 79 1 час назад

      Самое характерное, если подумать трезво, то понимаеш, что негатива на Рассказова свалилось столько много как раз из-за того что вполне могли бы добится результата. Вот еслиб в одну калитку влетели 5:0 или больше, то на него не было б столько давления. Конечно б парафинили бы всю команду и особенно Руя, но кстати я думаю не так сильно, так как привыкли уже

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      Рейтинг: +10463

      Cleaner 1 час назад

      Артем Ребров: - Во всем виновата ШТАНГА!

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      Рейтинг: +22025

      vladimir-7 2 часа назад

      Молодец Дака, четыре раза опустил спартак, сделал мельницу, сальто и пошел отдыхать с запасными игроками.

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      Рейтинг: +25913

      silver29 > vladimir-7 1 час назад

      Дака конечно красавец, а вот ты со своими спущенными шортами чего опу рвешь ? Если ты смотрел матч, то Спартак вполне достойно его провел, и не тебе судить с засранной конюшни, хотя я не уверен что ты и ЦСКА смотришь, просто с армейскими пацанами после матча обсуждали, никто Спартак за игру не осудил, особенно мило выглядело когда бриты просто играли на отбой и тянули время, а Спартак их поджимал. Ты обычный провокатор.

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      Рейтинг: +22025

      vladimir-7 > silver29 1 час назад

      Отметил заслуги нападающего Даки и всё, чем
      ты недоволен, непонятно.

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