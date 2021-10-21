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  • Ребров – о 3:4 с «Лестером»: «Давайте будем не искать крайних»

Ребров – о 3:4 с «Лестером»: «Давайте будем не искать крайних»

21 октября 2021, 15:48
21

Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал поражение от «Лестера» (3:4) в Лиге Европы.

«Выигрывает команда или проигрывает. Вытаскивает матч на последней минуте или пропускает решающий мяч в самом конце игры. Всe это делает команда, а не какой-то отдельный футболист.

Без ошибок не бывает голов. Давайте будем не искать крайних, а все вместе идти дальше! Спасибо за поддержку. Команде – за характер», – сказал Ребров.

  • «Спартак» вел в счете 2:0, но в итоге проиграл 3:4.
  • В составе «Лестера» все 4 гола забил Патсон Дака.
  • Московский клуб опустился на третье место в группе С.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Артема Реброва
Лига Европы Лестер Спартак Ребров Артем
Комментарии (21)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Чермындыр
1634821154
За какой характер то? Или он Лестеру спасибо сказал?
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vladimir-7
1634821417
Молодец Дака, четыре раза опустил спартак, сделал мельницу, сальто и пошел отдыхать с запасными игроками.
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серега кашин
1634823241
правильно- не надо искать крайних крайние и так известны
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mdu86
1634823287
"Давайте будем не искать..." У автора этой новости с русским языком туговато конечно )))
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Боцман59rus
1634824228
_ искать будем, не давайте!!!
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mamba9090909
1634827572
Редакторы вырвали из сказанного кусок и вставили его в название. В результате получилось глупое, безграмотное выражение. Безграмотность редакторов, на Соккере, иногда зашкаливает.
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Garrincha58
1634828338
Витория должен был сказать что тренер за всё отвечает и проигрыш в данном матче его вина но он тупо начал нести какую то ахинею мол не проиграли же 0-10 значит молодцы боролись и это успех то же самое и Зенит проиграли в Семак даже не взял на себя ответственность для него оказывается праздник а там как получится на празднике можно нажраться или быть трезвым главное получить удовольствие вот такие тренеры у наших команд
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VVM1964
1634829677
Да их и искать-то не надо , они и не прячутся - у всех на виду !!!
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NewLife
1634831709
Иди в жопу, кот Леопольд. Надо делать выводы и менять опорников и защиту.
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Hektor 84
1634845600
Так вы побеждайте и виновных искать не придется
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