Ребров – о 3:4 с «Лестером»: «Давайте будем не искать крайних»

Витория должен был сказать что тренер за всё отвечает и проигрыш в данном матче его вина но он тупо начал нести какую то ахинею мол не проиграли же 0-10 значит молодцы боролись и это успех то же самое и Зенит проиграли в Семак даже не взял на себя ответственность для него оказывается праздник а там как получится на празднике можно нажраться или быть трезвым главное получить удовольствие вот такие тренеры у наших команд
Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал поражение от «Лестера» (3:4) в Лиге Европы.
«Выигрывает команда или проигрывает. Вытаскивает матч на последней минуте или пропускает решающий мяч в самом конце игры. Всe это делает команда, а не какой-то отдельный футболист.
Без ошибок не бывает голов. Давайте будем не искать крайних, а все вместе идти дальше! Спасибо за поддержку. Команде – за характер», – сказал Ребров.
- «Спартак» вел в счете 2:0, но в итоге проиграл 3:4.
- В составе «Лестера» все 4 гола забил Патсон Дака.
- Московский клуб опустился на третье место в группе С.