Ребров – о 3:4 с «Лестером»: «Давайте будем не искать крайних»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал поражение от «Лестера» (3:4) в Лиге Европы.

«Выигрывает команда или проигрывает. Вытаскивает матч на последней минуте или пропускает решающий мяч в самом конце игры. Всe это делает команда, а не какой-то отдельный футболист.

Без ошибок не бывает голов. Давайте будем не искать крайних, а все вместе идти дальше! Спасибо за поддержку. Команде – за характер», – сказал Ребров.

«Спартак» вел в счете 2:0, но в итоге проиграл 3:4.

В составе «Лестера» все 4 гола забил Патсон Дака .

. Московский клуб опустился на третье место в группе С.