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    Азмун: «Чего не хватило «Зениту» в матче с «Ювентусом»? Спросите у тренера»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал поражение своей команды от «Ювентуса» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Тяжелая игра. «Ювентус» – большая команда, но мы играли хорошо. Надеюсь, выиграем в следующем матче.

    Чего не хватило, чтобы забить? Не знаю, спросите у тренера. Мы делали всe возможное, но соперник – очень серьезная команда с хорошими игроками. Надеюсь, в следующей игре мы забьем и выиграем.

    У «Ювентуса» не было много моментов, у нас были моменты, но, к сожалению, не удалось забить», – сказал Азмун.

    • «Ювентус» обыграл «Зенит» со счетом 1:0.
    • Победный гол был забит на 86-й минуте Деяном Кулушевски.
    • Азмун вышел на замену на 60-й минуте.
    • Следующий соперник «Зенита» – «Спартак».

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    Источник: «Матч ТВ»

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