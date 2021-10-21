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  • Азмун: «Чего не хватило «Зениту» в матче с «Ювентусом»? Спросите у тренера»

Азмун: «Чего не хватило «Зениту» в матче с «Ювентусом»? Спросите у тренера»

21 октября 2021, 08:50
14

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал поражение своей команды от «Ювентуса» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Тяжелая игра. «Ювентус» – большая команда, но мы играли хорошо. Надеюсь, выиграем в следующем матче.

Чего не хватило, чтобы забить? Не знаю, спросите у тренера. Мы делали всe возможное, но соперник – очень серьезная команда с хорошими игроками. Надеюсь, в следующей игре мы забьем и выиграем.

У «Ювентуса» не было много моментов, у нас были моменты, но, к сожалению, не удалось забить», – сказал Азмун.

  • «Ювентус» обыграл «Зенит» со счетом 1:0.
  • Победный гол был забит на 86-й минуте Деяном Кулушевски.
  • Азмун вышел на замену на 60-й минуте.
  • Следующий соперник «Зенита» – «Спартак».

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Зенит Ювентус Азмун Сердар
Комментарии (14)
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Fusballer
1634797486
«Чего не хватило «Зениту» в матче с «Ювентусом»? Тренера!
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sochi-2013
1634798125
Я что-то упустил? Почему они вместе с Дзюбой перестали выходить?
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paracetamol
1634798502
Согласен с Азмуном, с тренера пора спросить. Почему игроки, тот же Азмун, не могут толком пробить по воротам, почему отдают неточные пасы, почему проигрывают единоборства, почему...? Даже с Тулой обделались!
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portero
1634799710
Ну по эмоциям Азмуна на поле, было видно что он возмущается такому количеству пасов назад, когда имеется хорошая возможность играть вперёд. Понятно что это была тупая установка Семака удержать ничейку хотелось Сереже очкуну, но опять обделались в концовке, Сутормин не играл плотно с игроком (стоял в 4 метрах от него) давая возможность спокойно подать, а Ловрен проспал своего игрока...
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Ганнибал Лектор
1634804886
Пока Ловрен в составе - ни на что серьёзное Зенит не претендует. Это клоун, а не защитник. Зря Семак отпустил Прохина - он в разы лучше этого пассажира
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NewLife
1634805718
Вся надежда на твоего ухажера и на тренера-стратега))
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Garrincha58
1634805817
а у Зенита есть тренер?????? почему то до сих пор уже 4-й год его просто нет и всех это устраивает ..... Загадка
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Мост
1634806928
Это всё от Лукавого(дзюбы): "спросите у тренеришки!"
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серега кашин
1634810866
начинают валить на тренера, а признать что у самих уровень низковат нехватает смелости
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