Азмун: «Чего не хватило «Зениту» в матче с «Ювентусом»? Спросите у тренера»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал поражение своей команды от «Ювентуса» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Тяжелая игра. «Ювентус» – большая команда, но мы играли хорошо. Надеюсь, выиграем в следующем матче.

Чего не хватило, чтобы забить? Не знаю, спросите у тренера. Мы делали всe возможное, но соперник – очень серьезная команда с хорошими игроками. Надеюсь, в следующей игре мы забьем и выиграем.

У «Ювентуса» не было много моментов, у нас были моменты, но, к сожалению, не удалось забить», – сказал Азмун.