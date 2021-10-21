Азмун: «Чего не хватило «Зениту» в матче с «Ювентусом»? Спросите у тренера»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал поражение своей команды от «Ювентуса» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Тяжелая игра. «Ювентус» – большая команда, но мы играли хорошо. Надеюсь, выиграем в следующем матче.
Чего не хватило, чтобы забить? Не знаю, спросите у тренера. Мы делали всe возможное, но соперник – очень серьезная команда с хорошими игроками. Надеюсь, в следующей игре мы забьем и выиграем.
У «Ювентуса» не было много моментов, у нас были моменты, но, к сожалению, не удалось забить», – сказал Азмун.
- «Ювентус» обыграл «Зенит» со счетом 1:0.
- Победный гол был забит на 86-й минуте Деяном Кулушевски.
- Азмун вышел на замену на 60-й минуте.
- Следующий соперник «Зенита» – «Спартак».
Источник: «Матч ТВ»