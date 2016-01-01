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    «Лацио» отстранил дрессировщика орла за фашистское приветствие и речевки в честь Муссолини

    Дрессировщик орла, талисмана «Лацио», Хуан Бернабе больше не будет работать на матчах клуба. Его отстранили за видео, где Бернабе демонстрирует фашистское приветствие.

    «Особое внимание «Лацио» всегда уделялось абсолютному запрету на подобное поведение. Поэтому, узнав о видео с Бернабе, где своим действием он оскорбляет клуб, фанатов и наши ценности, мы приняли меры. Бернабе отстранен от выполнения обязанностей», – сказано в релизе «Лацио».

    • На видео Бернабе показывал фашистское приветствие в адрес фанатов, держа на руке орла, талисмана «Лацио».
    • Также Бернабе распевал речевки в честь предводителя итальянского фашизма Бенито Муссолини.
    • «Лацио» идет в Серии А на 5-м месте.

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    Источник: официальный сайт «Лацио»

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    Сегодня, 22:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1090

      GreyDM 40 минут назад

      Кстати, не для кого не секрет, что Муссолини был главным болельщиком Лацио...

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