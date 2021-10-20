«Лацио» отстранил дрессировщика орла за фашистское приветствие и речевки в честь Муссолини

Дрессировщик орла, талисмана «Лацио», Хуан Бернабе больше не будет работать на матчах клуба. Его отстранили за видео, где Бернабе демонстрирует фашистское приветствие.

«Особое внимание «Лацио» всегда уделялось абсолютному запрету на подобное поведение. Поэтому, узнав о видео с Бернабе, где своим действием он оскорбляет клуб, фанатов и наши ценности, мы приняли меры. Бернабе отстранен от выполнения обязанностей», – сказано в релизе «Лацио».