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    Инфантино: «Почему бы не провести ЧМ-2030 в Израиле и Палестине?»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил провести чемпионат мира-2030 в Израиле и других странах региона.

    «Почему бы не помечтать о чемпионате мира в Израиле?

    Мы могли бы провести турнир там и в соседних ближневосточных странах, включая Палестину», – сказал Инфантино.

    • Инфантино встретился с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом.
    • Выбор места проведения ЧМ-2030 состоится в 2024 году.

    Инфантино – о ЧМ раз в два года: «Супербоул, «Уимблдон», ЛЧ проводятся каждый год. Престиж турнира зависит от его качества, а не от частоты»

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    Источник: The Telegraph

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1334

      Олег1204 3 минуты назад

      И в Авганистане

      1
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      Рейтинг: +7741

      Fusballer 10 минут назад

      В Сирии лучше.

      1
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      Рейтинг: +418

      garet12222 13 минут назад

      будет ни чемпионат, а просто БОМБА!

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