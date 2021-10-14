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  • Инфантино: «Почему бы не провести ЧМ-2030 в Израиле и Палестине?»

Инфантино: «Почему бы не провести ЧМ-2030 в Израиле и Палестине?»

14 октября 2021, 09:34
23

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил провести чемпионат мира-2030 в Израиле и других странах региона.

«Почему бы не помечтать о чемпионате мира в Израиле?

Мы могли бы провести турнир там и в соседних ближневосточных странах, включая Палестину», – сказал Инфантино.

  • Инфантино встретился с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом.
  • Выбор места проведения ЧМ-2030 состоится в 2024 году.

Инфантино – о ЧМ раз в два года: «Супербоул, «Уимблдон», ЛЧ проводятся каждый год. Престиж турнира зависит от его качества, а не от частоты»

Источник: The Telegraph
Весь мир Инфантино Джанни
Комментарии (23)
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garet12222
1634194040
будет ни чемпионат, а просто БОМБА!
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Fusballer
1634194169
В Сирии лучше.
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Олег1204
1634194609
И в Авганистане
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slavа0508
1634197193
Дядя приколист однако или клиент Кащенко одно из двух ...
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Из Твери Леха
1634200463
Т.е. Инфантино, назвав Палестину страной, ее признал?) Хотя ее почти все признали, кроме США и западных стран Европы.
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R_a_i_n
1634201221
в ДНР и ЛНР когда ждать?
Ответить
Ивантеевец
1634203094
А лучше как с нынешним чемпионатом Европы сразу в нескольких странах: Сомали, Афганистане, Сирии, Ираке, Ливии, Северной и Южной Кореи. Что ж только палестино-израильским конфликтом-то ограничиваться.
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Дядя Серёжа
1634203625
В двух Кореях.
Ответить
ArReal
1634207672
а в 2034 даёшь в Крыму!
Ответить
general.lizyukov
1634229394
Действительно, почему бы? Мало нам терактов? Давайте в этот сортир дрожжей подкинем. Боже. какой же он идиот.
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