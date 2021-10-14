Инфантино: «Почему бы не провести ЧМ-2030 в Израиле и Палестине?»

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил провести чемпионат мира-2030 в Израиле и других странах региона.

«Почему бы не помечтать о чемпионате мира в Израиле?

Мы могли бы провести турнир там и в соседних ближневосточных странах, включая Палестину», – сказал Инфантино.

Инфантино встретился с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом .

. Выбор места проведения ЧМ-2030 состоится в 2024 году.

Инфантино – о ЧМ раз в два года: «Супербоул, «Уимблдон», ЛЧ проводятся каждый год. Престиж турнира зависит от его качества, а не от частоты»