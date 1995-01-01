Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Дюков: «Порадовало, что сегодня сборная играла в футбол»

    Президент РФС Александр Дюков подвел итоги матча сборной России со Словакией (2:1) в отборе ЧМ-2022.

    «Бойцовские качества отличают сборную Карпина. Во всех пяти матчах команда демонстрировала бойцовский характер, добивалась результата, иногда и на зубах, проявляя волю.

    Сегодня больше порадовало то, что мы играли в футбол. Мне кажется, ребята сами получали удовольствие. Еще не все получается, но видны определенные изменения, это радует». – сказал Дюков.

    • Россия лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.
    • Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
    • В оставшихся двух турах россияне сыграют дома с Кипром и с Хорватией на выезде.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:11
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +61

      Gasanov Хачик 37 минут назад

      Ну джикия! Ну талсьтичок! Вот парадывал сиводьня!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5247

      maygli 1 час назад

      Дюков… дюков … кто это? Не знаю такого.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2115

      Бриг 1 час назад

      Согласен. Есть прогресс!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9972

      Вомбат 1 час назад

      Не только порадовала, а удивила. Вторым составом играла. И играла лучше соперника. И всего-то 3 замены после провальной игры в Казани, а на поле в Мариборе была как будто совсем другая команда. Команда, за которую не стыдно. ТАК ДЕРЖАТЬ!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90163
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67816
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru