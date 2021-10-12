Дюков: «Порадовало, что сегодня сборная играла в футбол»

Президент РФС Александр Дюков подвел итоги матча сборной России со Словакией (2:1) в отборе ЧМ-2022.

«Бойцовские качества отличают сборную Карпина. Во всех пяти матчах команда демонстрировала бойцовский характер, добивалась результата, иногда и на зубах, проявляя волю.

Сегодня больше порадовало то, что мы играли в футбол. Мне кажется, ребята сами получали удовольствие. Еще не все получается, но видны определенные изменения, это радует». – сказал Дюков.