«Реал» – о победе Франции в Лиге наций: «Поздравляем Бензема, это «Золотой мяч»

«Реал» поздравил сборную Франции и нападающего Карима Бензема с победой в Лиге наций. Вчера французы обыграли в финале Испанию (2:1), а 33-летний форвард сделал 1+1.

«Поздравляем сборную Франции и всех ее фанатов за выдающийся титул Лиги наций, а также нашего замечательного Карима Бензема, это «Золотой мяч», – написала пресс-служба клуба в твиттере.

Франция – первая сборная, которая выиграла ЧМ, Евро и Лигу наций.

Бензема забил в 4-м матче подряд.

В этом сезоне он забил 10 голов и отдал 6 ассистов в 10 матчах за «Реал».

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