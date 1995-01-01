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    «Реал» – о победе Франции в Лиге наций: «Поздравляем Бензема, это «Золотой мяч»

    «Реал» поздравил сборную Франции и нападающего Карима Бензема с победой в Лиге наций. Вчера французы обыграли в финале Испанию (2:1), а 33-летний форвард сделал 1+1.

    «Поздравляем сборную Франции и всех ее фанатов за выдающийся титул Лиги наций, а также нашего замечательного Карима Бензема, это «Золотой мяч», – написала пресс-служба клуба в твиттере.

    • Франция – первая сборная, которая выиграла ЧМ, Евро и Лигу наций.
    • Бензема забил в 4-м матче подряд.
    • В этом сезоне он забил 10 голов и отдал 6 ассистов в 10 матчах за «Реал».

    Бензема: «Гол Испании? Почувствовал в момент удара, что забью»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Реала»

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии11
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      Рейтинг: +347

      Андреич 29 минут назад

      А где 1+1 в финале у Бензема?
      Мбаппе забил с подачи Тео.

      0
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      Рейтинг: +52951

      portero 34 минуты назад

      футбольная мафия решит кому отдать....

      0
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      Рейтинг: +659

      Roma56 2 часа назад

      Да вообще что то не приходит на ум никто, кто золотой мяч получить должен, и Бензема не особо чем то выделяется

      0
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      Рейтинг: +7588

      Fusballer > Roma56 1 час назад

      Кто-то из состава Зенита, одержавшего победу на Великим Мальмё!

      1
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      Рейтинг: +3537

      FENIX-SL > Roma56 1 час назад

      не особо чем то выделяется если ты смотришь рпл
      у тебя и вкуса то нет

      0
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      Рейтинг: +659

      Roma56 > FENIX-SL 1 час назад

      да на фоне рпл можно Бензема каждый год золотой мяч давать, а то и два))

      0
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      Рейтинг: +7588

      Fusballer 2 часа назад

      Золотой мяч Месси отдать! Ему сейчас очень тяжело в Париже. Нужно как-то утешить ребёнка.

      2
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      Рейтинг: +12873

      Skull_Boy 3 часа назад

      Золотой мяч за товарники 5 баллов к тупизму

      2
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      Рейтинг: +7588

      Fusballer > Skull_Boy 2 часа назад

      То ли дело элитный раунд Кубка России - вот где надо искать кандидатов на Золотой мяч!.

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      Рейтинг: +713

      OBOLEV > Skull_Boy 2 часа назад

      А кому ? Месси за кубом Америки или кубок Испании ? Там кроме Бразилии конкурентов просто нет ) Бензема в прошлом и этом году тянет полуживой реал к звездам ;)

      4
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      Рейтинг: +6190

      Томик 3 часа назад

      Бензема - хорош. Но золотой мяч судье в данной ситуации.

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