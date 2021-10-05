Мбаппе готов завершить карьеру в сборной Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил о готовности уйти из сборной Франции.
«Однажды я почувствовал, что начинаю становиться проблемой. Окружающие чувствовали то же самое. Говорили, что мое эго стало причиной поражения сборной, что я хотел слишком многого и что без меня команда могла бы победить.
Самое главное – это сборная Франции, и если национальная команда будет счастливее без меня, то я готов уйти.
Я встречался с президентом французской федерации футбола Ноэлем Ле Гре, мы разговаривали об этом. Я пожаловался ему на то, что люди меня оскорбили, назвав «обезьяной» из-за нереализованного пенальти в матче со Швейцарией. Но я понимаю, что это моя вина», – сказал Мбаппе.
- Франция уступила Швейцарии (3:3, 4:5 – по пенальти) в 1/8 финала Евро-2020.
- Мбаппе провел 49 матчей за сборную, забил 17 голов и сделал 16 ассистов.
- Вместе со сборной он выиграл ЧМ-2018.
- Мбаппе – самый молодой французский игрок, забивавший на чемпионатах мира.
Источник: Goal