Мбаппе готов завершить карьеру в сборной Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил о готовности уйти из сборной Франции.

«Однажды я почувствовал, что начинаю становиться проблемой. Окружающие чувствовали то же самое. Говорили, что мое эго стало причиной поражения сборной, что я хотел слишком многого и что без меня команда могла бы победить.

Самое главное – это сборная Франции, и если национальная команда будет счастливее без меня, то я готов уйти.

Я встречался с президентом французской федерации футбола Ноэлем Ле Гре, мы разговаривали об этом. Я пожаловался ему на то, что люди меня оскорбили, назвав «обезьяной» из-за нереализованного пенальти в матче со Швейцарией. Но я понимаю, что это моя вина», – сказал Мбаппе.