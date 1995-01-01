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    Мбаппе готов завершить карьеру в сборной Франции

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил о готовности уйти из сборной Франции.

    «Однажды я почувствовал, что начинаю становиться проблемой. Окружающие чувствовали то же самое. Говорили, что мое эго стало причиной поражения сборной, что я хотел слишком многого и что без меня команда могла бы победить.

    Самое главное – это сборная Франции, и если национальная команда будет счастливее без меня, то я готов уйти.

    Я встречался с президентом французской федерации футбола Ноэлем Ле Гре, мы разговаривали об этом. Я пожаловался ему на то, что люди меня оскорбили, назвав «обезьяной» из-за нереализованного пенальти в матче со Швейцарией. Но я понимаю, что это моя вина», – сказал Мбаппе.

    • Франция уступила Швейцарии (3:3, 4:5 – по пенальти) в 1/8 финала Евро-2020.
    • Мбаппе провел 49 матчей за сборную, забил 17 голов и сделал 16 ассистов.
    • Вместе со сборной он выиграл ЧМ-2018.
    • Мбаппе – самый молодой французский игрок, забивавший на чемпионатах мира.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии11
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      Рейтинг: +22831

      slavutiq70 19 минут назад

      Нет ему не стать звездой уровня Роналду . много что он ноет в свои молодые годы ...

      0
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      Рейтинг: +7534

      Fusballer 26 минут назад

      Эх, был бы ты игроком сборной России - самоубился бы уже, наверное.

      0
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      Рейтинг: +7452

      FanatSerj 33 минуты назад

      опять эти черные ноют как бабы, вон у нас, Филимонов один раз обгадился, его чмырили всей страной, всеми ругательствами, аж из страны пришлось уехать, но ничего потом вернулся и стал на зло злопыхателям Чемпионом Мира по пляжному футболу! вот это ответ мужика истеричкам.
      А тут ей богу как баба, пенальти не забил, меня обозвали, заканчиваю карьеру, тфу.... ты звезда, ты пример должен показывать миллионам детям.

      2
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      Рейтинг: +5134

      Из Твери Леха 43 минуты назад

      Вижу в этом полит подтекст. Всяко ему левые проплатили, чтоб опять нагнетать эту дискриминационную истерию на почве расизма.

      1
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      Рейтинг: +192

      Soccerdealer63 43 минуты назад

      Молодой... Ноги, как у лошади, а мозги и нервы почти отсутствуют, как у юной девицы... одна истерика (держите меня, а то уйду) или коктество (ну...упросите меня остаться... пожалуйста)!))
      Молодость успешно оперирует только силой. Там, где требуется голова, молодость проигрывает. Вспомните Александра Македонского... Чуть старше двадцати, здоровяк... сам в первых рядах с собутыльниками и корешами рубился с врагами до полного их уничтожения... И вот... ВСЕХ "ПЕРЕРУБАЛ"))) Стал "владельцем всей земли"... И что же? Надо было теперь... УПРАВЛЯТЬ ЗАВОЁВАННЫМ И СОПРОТИВЛЯТЬСЯ СОБЛАЗНАМ НЕОГРНИЧЕННОЙ ВЛАСТИ!
      И... как он с этим справился? НА ТРОЕЧКУ...ПРЯМО СКАЖЕМ))) Облачился в одежды персидского царя, полностью доверился его оставшейся целёхонькой бюрократии, половину своих соратников казнил по их наветам, а остальных выстроил в очередь к себе-небесному - на приём!)))

      1
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      Рейтинг: +661

      Лфшт 53 минуты назад

      Вспоминаю Марио Балотелли. Талант бога, мозги камня.

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      Рейтинг: +13483

      paracetamol 1 час назад

      Еще один зазнамшийся.

      3
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      Рейтинг: +43

      Gasanov Хачик 1 час назад

      Правильна на новом сказали. Риальна примат. Он а зеркала видил сибя

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      Рейтинг: +25406

      Боцман59rus 1 час назад

      # неАрёл

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      Рейтинг: +7913

      Alekxei Z. 1 час назад

      Хватит летать в облаках, пора возвращаться на землю.
      Интересно он что хотел всю карьеру пройти без критики ?
      Армия болельщиков огромна , найдутся и те кто смешает с грязью, можно сказать это издержки профессии.
      Пора взрослеть !

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