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Мбаппе готов завершить карьеру в сборной Франции

5 октября 2021, 08:54
23

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил о готовности уйти из сборной Франции.

«Однажды я почувствовал, что начинаю становиться проблемой. Окружающие чувствовали то же самое. Говорили, что мое эго стало причиной поражения сборной, что я хотел слишком многого и что без меня команда могла бы победить.

Самое главное – это сборная Франции, и если национальная команда будет счастливее без меня, то я готов уйти.

Я встречался с президентом французской федерации футбола Ноэлем Ле Гре, мы разговаривали об этом. Я пожаловался ему на то, что люди меня оскорбили, назвав «обезьяной» из-за нереализованного пенальти в матче со Швейцарией. Но я понимаю, что это моя вина», – сказал Мбаппе.

  • Франция уступила Швейцарии (3:3, 4:5 – по пенальти) в 1/8 финала Евро-2020.
  • Мбаппе провел 49 матчей за сборную, забил 17 голов и сделал 16 ассистов.
  • Вместе со сборной он выиграл ЧМ-2018.
  • Мбаппе – самый молодой французский игрок, забивавший на чемпионатах мира.

Источник: Goal
Франция. Лига 1 Франция ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (23)
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3meeeD
1633413703
Нытья у него,хоть отбавляй.Отрицательный пррсонаж
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Боцман59rus
1633414369
# неАрёл
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paracetamol
1633415311
Еще один зазнамшийся.
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Лфшт
1633417541
Вспоминаю Марио Балотелли. Талант бога, мозги камня.
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Из Твери Леха
1633418140
Вижу в этом полит подтекст. Всяко ему левые проплатили, чтоб опять нагнетать эту дискриминационную истерию на почве расизма.
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Soccerdealer63
1633418140
Молодой... Ноги, как у лошади, а мозги и нервы почти отсутствуют, как у юной девицы... одна истерика (держите меня, а то уйду) или коктество (ну...упросите меня остаться... пожалуйста)!)) Молодость успешно оперирует только силой. Там, где требуется голова, молодость проигрывает. Вспомните Александра Македонского... Чуть старше двадцати, здоровяк... сам в первых рядах с собутыльниками и корешами рубился с врагами до полного их уничтожения... И вот... ВСЕХ "ПЕРЕРУБАЛ"))) Стал "владельцем всей земли"... И что же? Надо было теперь... УПРАВЛЯТЬ ЗАВОЁВАННЫМ И СОПРОТИВЛЯТЬСЯ СОБЛАЗНАМ НЕОГРНИЧЕННОЙ ВЛАСТИ! И... как он с этим справился? НА ТРОЕЧКУ...ПРЯМО СКАЖЕМ))) Облачился в одежды персидского царя, полностью доверился его оставшейся целёхонькой бюрократии, половину своих соратников казнил по их наветам, а остальных выстроил в очередь к себе-небесному - на приём!)))
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FanatSerj
1633418726
опять эти черные ноют как бабы, вон у нас, Филимонов один раз обгадился, его чмырили всей страной, всеми ругательствами, аж из страны пришлось уехать, но ничего потом вернулся и стал на зло злопыхателям Чемпионом Мира по пляжному футболу! вот это ответ мужика истеричкам. А тут ей богу как баба, пенальти не забил, меня обозвали, заканчиваю карьеру, тфу.... ты звезда, ты пример должен показывать миллионам детям.
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slavа0508
1633419566
Нет ему не стать звездой уровня Роналду . много что он ноет в свои молодые годы ...
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Cheappy
1633420762
Роналду с Месси так себя не вели а упорно шли к победам, не ныли.. а эти дети современности.. жаль
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ААМ
1633439021
Слишком много и рано он получил авансов.
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