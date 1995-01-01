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    Лукаку: «Играть против России было сложно. На предматчевом собрании узнал о ситуации с Эриксеном и заплакал»

    Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал о том, как настраивался на матч группового этапа Евро-2020 с Россией (3:0).

    «Играть против России было сложно. Когда я был в «Интере», то проводил с Эриксеном больше времени, чем со своей матерью, сыном или братом. Когда играешь в Италии, то тренируешься и проводишь в расположении клуба весь день. Мы были соседями на базе. Играли в Call of Duty, развлекались по-всякому.

    О ситуации с Эриксеном я узнал на предматчевом собрании и просто заплакал. Ни на миг не переставал думать о нем.

    По пути на стадион в Санкт-Петербурге мне нужно было что-то, чтобы завестись. Я решил, что буду играть ради Кристиана на протяжении всего турнира. Хотел выразить ему свою поддержку, показать, что я рядом.

    Также я отправил ему сообщение и был очень рад, что он мне ответил», – сказал Лукаку.

    • 28-летний форвард забил 2 гола в ворота сборной России.
    • Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1).
    • Ему сделали операцию, установив кардиовертер-дефибриллятор.

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    Источник: сайт УЕФА

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