Лукаку: «Играть против России было сложно. На предматчевом собрании узнал о ситуации с Эриксеном и заплакал»

Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал о том, как настраивался на матч группового этапа Евро-2020 с Россией (3:0).

«Играть против России было сложно. Когда я был в «Интере», то проводил с Эриксеном больше времени, чем со своей матерью, сыном или братом. Когда играешь в Италии, то тренируешься и проводишь в расположении клуба весь день. Мы были соседями на базе. Играли в Call of Duty, развлекались по-всякому.

О ситуации с Эриксеном я узнал на предматчевом собрании и просто заплакал. Ни на миг не переставал думать о нем.

По пути на стадион в Санкт-Петербурге мне нужно было что-то, чтобы завестись. Я решил, что буду играть ради Кристиана на протяжении всего турнира. Хотел выразить ему свою поддержку, показать, что я рядом.

Также я отправил ему сообщение и был очень рад, что он мне ответил», – сказал Лукаку.