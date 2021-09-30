«Спартак» пропустил от «Наполи» на 1-й минуте, а на 29-й остался в большинстве

«Наполи» принимает «Спартак» во втором туре группового этапа Лиги Европы.

Счет в матче был открыт на первой минуте – после ошибки Александра Максименко забил Эльйиф Эльмас. Полузащитник неаполитанцев отличился на 11-й секунде.

На 29-й минуте московская команда получила численное преимущество на поле – красную карточку получил Мариу Руй. Португалец грубо сфолил против Виктора Мозеса и был удален.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Спартак».