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    «Спартак» пропустил от «Наполи» на 1-й минуте, а на 29-й остался в большинстве

    «Наполи» принимает «Спартак» во втором туре группового этапа Лиги Европы.

    Счет в матче был открыт на первой минуте – после ошибки Александра Максименко забил Эльйиф Эльмас. Полузащитник неаполитанцев отличился на 11-й секунде.

    На 29-й минуте московская команда получила численное преимущество на поле – красную карточку получил Мариу Руй. Португалец грубо сфолил против Виктора Мозеса и был удален.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Спартак».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:21
    Комментарии39
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      Рейтинг: +1051

      balam 10 минут назад

      вот он-секрет успеха.

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      Рейтинг: +9010

      ivany4 12 минут назад

      Наконец то повезло Антохе!!
      Может теперь начнет в пас играть.

      0
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      Рейтинг: +182

      Отжогин 22 минуты назад

      Тем временем, Легия в Варшаве долбает Лестер.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5067

      maygli 23 минуты назад

      Б...ть, Рассказова нет, так Максименко начудил.
      Вышли ё...пть, варежку разявяли и получили.
      Пока проснулись уже отыгрываться надо....

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      Рейтинг: +9010

      ivany4 25 минут назад

      Не футбол, а горе от ума.
      Судья судит как в РПЛ, но его поправили. Что с красной карточкой, что с пенальти. Неоднократно писал, что горчичники наш бич. Это нам сегодня аукнется. Промеса надо менять. Сегодня его фигурное выступление не по-делу, да и одеяло тянет на себя.
      Видимо зря я поставил 2 тыр на победу Спартака.(((

      1
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      Рейтинг: +7301

      Fusballer > ivany4 19 минут назад

      Здесь хоть ВАР работает как надо.

      1
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      Рейтинг: +2083

      Красногорск_Фан 29 минут назад

      Знатный порнофильм при любом раскладе. Наполи не выиграет Витория прямо на пресс конференции передернет как он гениален. Спартак проиграет после 1 гола и удаления потечет говно по трубам закономерно

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      Рейтинг: +24992

      silver29 > Красногорск_Фан 29 минут назад

      Согласны сразу на пресс конференции Спала подписать

      0
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      Рейтинг: +22055

      slavutiq70 31 минуту назад

      Да в принципе неплохо . макс ляп конкретный но это у него бывает . не куда от этого не денешься а так достойно играют ..

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      Рейтинг: +9820

      Cleaner 31 минуту назад

      А вот красную карточку итальянцу поддержу. Прямой ногой со всей дури летел...

      4
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      Рейтинг: +7301

      Fusballer > Cleaner 30 минут назад

      Да,тут всё по делу.

      2
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      Рейтинг: +32

      Gasanov Хачик 31 минуту назад

      Удачи всем расийским ******** в бальшенстве папрощи будит типерь

      0
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      Рейтинг: +10398

      NewLife 32 минуты назад

      Даже в большинстве Спартак уступает в скорости и точности, увы.

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