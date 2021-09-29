Симен приступил к работе в академии «Арсенала»

Бывший вратарь «Арсенала» Дэвид Симен начал работать в клубной академии. Он уже несколько недель тренирует голкиперов команды до 23 лет, а также более молодых.

Симена пригласил на работу руководитель академии «Арсенала» Пер Мертезакер.