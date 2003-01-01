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    Симен приступил к работе в академии «Арсенала»

    Бывший вратарь «Арсенала» Дэвид Симен начал работать в клубной академии. Он уже несколько недель тренирует голкиперов команды до 23 лет, а также более молодых.

    Симена пригласил на работу руководитель академии «Арсенала» Пер Мертезакер.

    • Симен играл за «Арсенал» с 1990 по 2003 год, провел 406 матчей в чемпионате Англии.
    • С командой он брал Кубок обладателей кубков и чемпионат Англии (трижды).
    • С 2012 года Симен тренирует вратарей непрофессионального клуба «Уэмбли».

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    Источник: твиттер Криса Уитли

    Журналист Football London, специализируется на освещении «Арсенала». Аудитория в твиттере - более 206 тысяч подписчиков.

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