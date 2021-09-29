Симен приступил к работе в академии «Арсенала»

Бывший вратарь «Арсенала» Дэвид Симен начал работать в клубной академии. Он уже несколько недель тренирует голкиперов команды до 23 лет, а также более молодых.
Симена пригласил на работу руководитель академии «Арсенала» Пер Мертезакер.
- Симен играл за «Арсенал» с 1990 по 2003 год, провел 406 матчей в чемпионате Англии.
- С командой он брал Кубок обладателей кубков и чемпионат Англии (трижды).
- С 2012 года Симен тренирует вратарей непрофессионального клуба «Уэмбли».
Источник: твиттер Криса Уитли
Журналист Football London, специализируется на освещении «Арсенала». Аудитория в твиттере - более 206 тысяч подписчиков.