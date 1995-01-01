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    Месси – о дебютном голе за «ПСЖ»: «Счастлив, что забил. Я адаптируюсь к новой команде»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал результат матча ЛЧ с «Манчестер Сити» (2:0) и свой дебютный гол за французский клуб.

    «Соперник дал хороший бой. После ничьей с «Брюгге» нам было очень важно победить.

    Я очень счастлив, что забил, потому что в последнее время мне не доводилось сыграть. Я лишь во второй раз вышел на поле на этом стадионе.

    Адаптируюсь к новой команде. Чем больше мы, нападающие, будем играть вместе, тем лучше будет взаимопонимание между нами. Мы должны расти все вместе, прибавлять и стараться показывать лучшую игру», – сказал Месси.

    • Месси в первых 3 матчах за клуб не отметился результативными действиями.
    • Аргентинец забил 7 голов в 5 матчах против команд Хосепа Гвардиолы.
    • Месси отличился в 17-м сезоне Лиги чемпионов подряд.

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    Источник: сайт УЕФА

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