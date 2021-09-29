Месси – о дебютном голе за «ПСЖ»: «Счастлив, что забил. Я адаптируюсь к новой команде»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал результат матча ЛЧ с «Манчестер Сити» (2:0) и свой дебютный гол за французский клуб.

«Соперник дал хороший бой. После ничьей с «Брюгге» нам было очень важно победить.

Я очень счастлив, что забил, потому что в последнее время мне не доводилось сыграть. Я лишь во второй раз вышел на поле на этом стадионе.

Адаптируюсь к новой команде. Чем больше мы, нападающие, будем играть вместе, тем лучше будет взаимопонимание между нами. Мы должны расти все вместе, прибавлять и стараться показывать лучшую игру», – сказал Месси.