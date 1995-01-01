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    Месси, Доннарумма и Верратти – в старте «ПСЖ». Грилиш, Де Брюйне и Стерлинг выйдут у «Манчестер Сити»

    Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Манчестер Сити» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Мендеш, Гуйе, Верратти, Эррера, Месси, Неймар, Мбаппе.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Родри, Де Брюйне, Силва, Грилиш, Марез, Стерлинг.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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