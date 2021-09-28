Месси, Доннарумма и Верратти – в старте «ПСЖ». Грилиш, Де Брюйне и Стерлинг выйдут у «Манчестер Сити»

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Манчестер Сити» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Мендеш, Гуйе, Верратти, Эррера, Месси, Неймар, Мбаппе.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Родри, Де Брюйне, Силва, Грилиш, Марез, Стерлинг.
- Стартовый свисток на «Парк де Пренс» прозвучит в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- «ПСЖ» в первом туре сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), «Сити» разгромил «Лейпциг» (6:3).
Источник: сайт УЕФА