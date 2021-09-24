Главные новости дня. Жирков заявлен за команду ЛФЛ, Милевский объявил о завершении карьеры

Анри может возглавить «Барселону»

Милевский объявил о завершении карьеры в 36 лет

Большинство клубов ФНЛ поддержали реформу от Hypercube

Гончаренко дисквалифицирован на три матча за оскорбление судей. Он пропустит игру с ЦСКА

Кубок России. ЦСКА разгромил ижевский «Зенит», «Урал» обыграл владимирское «Торпедо»

Жирков заявлен за команду ЛФЛ «Аминьево». Там играют Глушаков, Шишкин и Сычев

Перейра возглавил судейский департамент РФС

«Барселона» подписала 17-летнего Демира. Отступные – 400 миллионов

Экс-тренер «Зенита» Петржела готов возглавить «Спартак»

Примера. «Барселона» в меньшинстве сыграла вничью с «Кадисом». Серия без побед – три матча