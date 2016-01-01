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    Примера. «Барселона» в меньшинстве сыграла вничью с «Кадисом». Серия без побед – три матча

    В шестом туре чемпионата Испании «Барселона» снова потеряла очки.

    Каталонцы на выезде сыграли вничью с «Кадисом» со счетом 0:0. С 65-й минуты они были вдесятером после удаления Френки де Йонга.

    Команда Рональда Кумана с учетом всех турниров не может победить в трех матчах подряд.

    Набрав один балл, «Барса» поднялась с девятого на седьмое место в турнирной таблице первенства.

    Испания. Примера. 6-й тур

    Кадис – Барселона – 0:0 (0:0)

    Удаление: нет – де Йонг, 65.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 00:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +416

      nelez 10 секунд назад

      Бензема забил в этом сезоне столько же голов, сколько вся «Барселона»

      0
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      Рейтинг: +2768

      CSKA57 14 минут назад

      Никакого прогресса в игре. Опять ничья. Печалька!

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