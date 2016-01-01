Примера. «Барселона» в меньшинстве сыграла вничью с «Кадисом». Серия без побед – три матча

В шестом туре чемпионата Испании «Барселона» снова потеряла очки.

Каталонцы на выезде сыграли вничью с «Кадисом» со счетом 0:0. С 65-й минуты они были вдесятером после удаления Френки де Йонга.

Команда Рональда Кумана с учетом всех турниров не может победить в трех матчах подряд.

Набрав один балл, «Барса» поднялась с девятого на седьмое место в турнирной таблице первенства.

Испания. Примера. 6-й тур

Кадис – Барселона – 0:0 (0:0)

Удаление: нет – де Йонг, 65.

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