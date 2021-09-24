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Кадис - Барселона

23.09.2021, Четверг, 23:00 мск Кадис, стадион Нуэво Мирандилья Испания. Примера, 6 тур Кадис - Барселона
Испания. Примера (2020/2021)
24 тур
21 февраля, воскресенье 16:00 Барселона 1:1 Кадис
12 тур
5 декабря, суббота 23:00 Кадис 2:1 Барселона
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 24 сентября 2021, 18:13

    барса сдулась без Месси.

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    Рейтинг: +1728

    Benifacto 24 сентября 2021, 02:43

    тухляки ссаные...впороли такие экспрессы(

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