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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Барселона
Кадис - Барселона: обзор матча 23 сентября 2021
Кадис
23.09.2021, четверг, 23:00
Испания. Примера, 6 тур
0 : 0
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Барселона
90'
+6
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
Т. Аларкон
90'
Желтая карточка
К. Акапо
88'
80'
Замена
Р. Пуч
️️️️
С. Дест
Замена
К. Акапо
️️️️
И. Карселен
79'
73'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Гави
Желтая карточка
В. Ароян
68'
68'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Л. де Йонг
65'
Желтая карточка
С. Роберто
65'
Вторая желтая
Ф. де Йонг
61'
Желтая карточка
Ф. де Йонг
Замена
А. Переа
️️️️
С. Арсамендия
57'
Замена
Э. Лосано
️️️️
А. Негредо
57'
46'
Замена
С. Роберто
️️️️
Ю. Демир
Замена
С. Санчес
️️️️
А. Хименес
46'
Замена
Й. Йонссон
️️️️
Фали
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
6
Томас Аларкон
ОП
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
18
Маркос Мауро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
28
Альваро Бастида
ЦП
33
Мартин Кальдерон
ЦП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
3-3-3
23
Ледесма
3
Фали
33
Ароян
23
Чуст
18
Эспино
6
Аларкон
20
Карселен
20
Хименес
19
Собрино
21
Негредо
4-1-2-3
1
тер Стеген
8
Дест
33
Араухо
30
Мингеса
3
Пике
5
Бускетс
6
Гави
21
де Йонг
10
Депай
26
де Йонг
22
Демир
20
Карселен
29
Акапо
29
Акапо
20
Карселен
3
Фали
16
Йонссон
16
Йонссон
3
Фали
15
Арсамендия
80
Переа
80
Переа
15
Арсамендия
20
Хименес
25
Санчес
25
Санчес
20
Хименес
21
Негредо
11
Лосано
11
Лосано
21
Негредо
22
Демир
6
Роберто
6
Роберто
22
Демир
26
де Йонг
11
Коутиньо
11
Коутиньо
26
де Йонг
6
Гави
6
Гонсалес
6
Гонсалес
6
Гави
8
Дест
10
Пуч
10
Пуч
8
Дест
Остались в запасе
Кадис
Барселона
1
Давид Жиль
ВР
18
Маркос Мауро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
33
Мартин Кальдерон
ЦП
8
Алекс
АП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
18
Маркос Мауро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
33
Мартин Кальдерон
ЦП
8
Алекс
АП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Кадис - Барселона
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
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