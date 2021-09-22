Финалисты Лиги чемпионов будут тренироваться на «Петровском»

Участники петербургского финала Лиги чемпионов не смогут тренироваться на «Газпром Арене». Об этом рассказал глава оргкомитета Алексей Сорокин.
– Будет ли задействован «Петровский»?
– Мы можем уже заявить с уверенностью: для тренировок мы планируем использовать стадион «Петровский».
- Финал состоится на петербургской «Газпром Арене» 28 мая.
- Единственный раз финал Лиги чемпионов проходил в России в 2008 году.
- Сорокин возглавлял российский оргкомитет ЧМ-2018 и Евро-2020.
Представлен логотип петербургского финала Лиги чемпионов
Источник: «Спорт-Экспресс»