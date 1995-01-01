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    Финалисты Лиги чемпионов будут тренироваться на «Петровском»

    Участники петербургского финала Лиги чемпионов не смогут тренироваться на «Газпром Арене». Об этом рассказал глава оргкомитета Алексей Сорокин.

    – Будет ли задействован «Петровский»?

    – Мы можем уже заявить с уверенностью: для тренировок мы планируем использовать стадион «Петровский».

    • Финал состоится на петербургской «Газпром Арене» 28 мая.
    • Единственный раз финал Лиги чемпионов проходил в России в 2008 году.
    • Сорокин возглавлял российский оргкомитет ЧМ-2018 и Евро-2020.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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