Финалисты Лиги чемпионов будут тренироваться на «Петровском»

Участники петербургского финала Лиги чемпионов не смогут тренироваться на «Газпром Арене». Об этом рассказал глава оргкомитета Алексей Сорокин.

– Будет ли задействован «Петровский»?

– Мы можем уже заявить с уверенностью: для тренировок мы планируем использовать стадион «Петровский».

Финал состоится на петербургской «Газпром Арене» 28 мая.

Единственный раз финал Лиги чемпионов проходил в России в 2008 году.

Сорокин возглавлял российский оргкомитет ЧМ-2018 и Евро-2020.

Представлен логотип петербургского финала Лиги чемпионов