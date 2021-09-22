Представлен логотип петербургского финала Лиги чемпионов

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Организаторы ближайшего финала Лиги чемпионов представили логотип мероприятия. В основу заложен чемпионский кубок турнира.
«Дизайн всегда отражает культурное наследие города и страны, где проходит финал. Наш вдохновлен двумя мощнейшими направлениями в российской и советской живописи – это абстракционизм и супрематизм. Угадываются нотки Каземира Малевича и Василия Кандинского. Есть важные элементы архитектуры города – Дворцовый мост, Медный всадник, современные сооружения – Лахта-центр. Надеемся, дизайн хорошо отражает современный настрой петербуржцев.
Создатель дизайна – наш соотечественник Максим Жестков. Современный художник, сотрудничавший с «Эрмитажем», – сказал журналистам глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.
- Финал состоится на петербургской «Газпром Арене» 28 мая.
- В презентации логотипа участвовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
- Единственный раз финал Лиги чемпионов проходил в России в 2008 году.