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    Представлен логотип петербургского финала Лиги чемпионов

    Организаторы ближайшего финала Лиги чемпионов представили логотип мероприятия. В основу заложен чемпионский кубок турнира.

    «Дизайн всегда отражает культурное наследие города и страны, где проходит финал. Наш вдохновлен двумя мощнейшими направлениями в российской и советской живописи – это абстракционизм и супрематизм. Угадываются нотки Каземира Малевича и Василия Кандинского. Есть важные элементы архитектуры города – Дворцовый мост, Медный всадник, современные сооружения – Лахта-центр. Надеемся, дизайн хорошо отражает современный настрой петербуржцев.

    Создатель дизайна – наш соотечественник Максим Жестков. Современный художник, сотрудничавший с «Эрмитажем», – сказал журналистам глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

    • Финал состоится на петербургской «Газпром Арене» 28 мая.
    • В презентации логотипа участвовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
    • Единственный раз финал Лиги чемпионов проходил в России в 2008 году.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      hpdseldrpcobnii 52 минуты назад

      Мур. Ищу парня который будет меня трахать) Парни скорострелы мимо) Я хочу удовлетворять все свои потребности и чтобы парень лизал все мои дырочки и давал в ротик. Написать в чат:--- http://bit.do/onlys

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      Рейтинг: +9584

      Cleaner 55 минут назад

      Доски, пластиковые(а может и деревянные) рамы и серп и молот фоном.)

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      Рейтинг: +9

      Спартач80 1 час назад

      Удивлён,что не приляпали там стрелку Зенита....

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      Рейтинг: +22

      Gasanov Хачик 1 час назад

      Харошая ушастая! Ай ты писичка какая мощная и кругласутачная!!

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      Рейтинг: -435

      СуперПАВ9 > Gasanov Хачик 1 час назад

      Ты совсем башкой удареная шлюха?

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