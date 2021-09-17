Операционный убыток «Манчестер Юнайтед» за прошлый сезон – 36,9 миллиона

Стали известны финансовые показатели «Манчестер Юнайтед» по итогам прошлого сезона. Операционный убыток составил 36,9 миллиона фунтов стерлингов.

Выручка упала с 509 миллионов до 494,1 миллиона. Чистый убыток – 92,2 миллиона. Однако чистый долг «Манчестер Юнайтед» сократился: с 474,1 до 419,5 миллиона фунтов.