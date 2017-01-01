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    Талалаев: «Уход Роналду добавил «Зениту» несколько процентов, но для победы над «Ювентусом» нужно большое везение»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев оценил шансы «Зенита» на победу над «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

    – «Ювентус» без Криштиану Роналду стал другим?

    – Конечно. Проблемы «Ювентуса» в атаке бросаются в глаза. Мы сейчас видим, что Дибала не справляется. Раньше он жаловался, что ему не дают много играть, теперь Криштиану команду покинул, а Дибала заменить его не может.

    Пример «Юве» подтверждает ценность забивного форварда. Как бы хорошо ни играла полузащита, как бы ни была организована командная игра в целом, без голеадора решать максимальные задачи не получится. До тех пор, пока проблема не будет решена.

    – Реально ли уход такого игрока компенсировать внутренними резервами?

    – Приведу пример «Ахмата». От нас в межсезонье ушел Владимир Ильин, забивший в прошлом чемпионате девять мячей. Это потеря! И раз мы нападающего такого же уровня не приобретаем, нам понадобилось много времени, чтобы потерю Ильина компенсировать.

    А как можно компенсировать потерю Роналду, забивавшего только в Серии А почти 30 мячей? Таких нападающих не много и стоят они огромных денег. Вряд ли «Ювентус» решит эту проблему до тех пор, пока не купит забивного форварда. Но будет это уже, скорее всего, зимой.

    – Это можно назвать шансом для «Зенита»?

    – «Зениту» для успешного выступления понадобится большое везение. Группа в любом случае очень сложная. Но уход Роналду несколько процентов в пользу успеха «Зенита» добавил.

    • Вчера «Зенит» уступил «Челси» на выезде со счетом 0:1
    • Питерцы сыграют с «Ювентусом» в 3-м и 4-м турах ЛЧ.
    • Во 2-м туре «Зенит» примет шведский «Мальме», который уступил «Ювентусу» со счетом 0:3.

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    Источник: «Советский спорт»

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