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  • Талалаев: «Уход Роналду добавил «Зениту» несколько процентов, но для победы над «Ювентусом» нужно большое везение»

Талалаев: «Уход Роналду добавил «Зениту» несколько процентов, но для победы над «Ювентусом» нужно большое везение»

15 сентября 2021, 13:58
3

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев оценил шансы «Зенита» на победу над «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

– «Ювентус» без Криштиану Роналду стал другим?

– Конечно. Проблемы «Ювентуса» в атаке бросаются в глаза. Мы сейчас видим, что Дибала не справляется. Раньше он жаловался, что ему не дают много играть, теперь Криштиану команду покинул, а Дибала заменить его не может.

Пример «Юве» подтверждает ценность забивного форварда. Как бы хорошо ни играла полузащита, как бы ни была организована командная игра в целом, без голеадора решать максимальные задачи не получится. До тех пор, пока проблема не будет решена.

– Реально ли уход такого игрока компенсировать внутренними резервами?

– Приведу пример «Ахмата». От нас в межсезонье ушел Владимир Ильин, забивший в прошлом чемпионате девять мячей. Это потеря! И раз мы нападающего такого же уровня не приобретаем, нам понадобилось много времени, чтобы потерю Ильина компенсировать.

А как можно компенсировать потерю Роналду, забивавшего только в Серии А почти 30 мячей? Таких нападающих не много и стоят они огромных денег. Вряд ли «Ювентус» решит эту проблему до тех пор, пока не купит забивного форварда. Но будет это уже, скорее всего, зимой.

– Это можно назвать шансом для «Зенита»?

– «Зениту» для успешного выступления понадобится большое везение. Группа в любом случае очень сложная. Но уход Роналду несколько процентов в пользу успеха «Зенита» добавил.

  • Вчера «Зенит» уступил «Челси» на выезде со счетом 0:1
  • Питерцы сыграют с «Ювентусом» в 3-м и 4-м турах ЛЧ.
  • Во 2-м туре «Зенит» примет шведский «Мальме», который уступил «Ювентусу» со счетом 0:3.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов Зенит Ювентус Роналду Криштиану Талалаев Андрей
Комментарии (3)
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paracetamol
1631708653
Юва выиграл у шведов за 1 минуту, забив 2 гола. Остальное время ходили пешком.
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paracetamol
1631774144
А тебе то что? Тебе уже отвалили!
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