Талалаев: «Уход Роналду добавил «Зениту» несколько процентов, но для победы над «Ювентусом» нужно большое везение»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев оценил шансы «Зенита» на победу над «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

– «Ювентус» без Криштиану Роналду стал другим?

– Конечно. Проблемы «Ювентуса» в атаке бросаются в глаза. Мы сейчас видим, что Дибала не справляется. Раньше он жаловался, что ему не дают много играть, теперь Криштиану команду покинул, а Дибала заменить его не может.

Пример «Юве» подтверждает ценность забивного форварда. Как бы хорошо ни играла полузащита, как бы ни была организована командная игра в целом, без голеадора решать максимальные задачи не получится. До тех пор, пока проблема не будет решена.

– Реально ли уход такого игрока компенсировать внутренними резервами?

– Приведу пример «Ахмата». От нас в межсезонье ушел Владимир Ильин, забивший в прошлом чемпионате девять мячей. Это потеря! И раз мы нападающего такого же уровня не приобретаем, нам понадобилось много времени, чтобы потерю Ильина компенсировать.

А как можно компенсировать потерю Роналду, забивавшего только в Серии А почти 30 мячей? Таких нападающих не много и стоят они огромных денег. Вряд ли «Ювентус» решит эту проблему до тех пор, пока не купит забивного форварда. Но будет это уже, скорее всего, зимой.

– Это можно назвать шансом для «Зенита»?

– «Зениту» для успешного выступления понадобится большое везение. Группа в любом случае очень сложная. Но уход Роналду несколько процентов в пользу успеха «Зенита» добавил.