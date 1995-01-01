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    Малком, Клаудиньо и Барриос – в старте «Зенита». Лукаку, Зиеш и Жоржиньо выйдут у «Челси»

    Стали известны стартовые составы «Челси» и «Зенита» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Челси»: Менди, Рюдигер, Аспиликуэта, Кристенсен, Алонсо, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Зиеш, Лукаку.

    «Зенит»: Крицюк, Сутормин, Ракицкий, Чистяков, Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Азмун.

    Запасные: Кержаков, Одоевский, Хотулев, Круговой, Кравцов, Ерохин, Мостовой, Дзюба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +11895

      ilichkadr 1 минуту назад

      Барриос всё таки успел, радует.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8913

      alp 8 минут назад

      а что? а вдруг?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1568

      R_a_i_n 10 минут назад

      Питер, болеем всей страной!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4889

      Ганнибал Лектор 15 минут назад

      Удачи Зениту!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +32161

      zra78 18 минут назад

      Удачи!

      2
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      Рейтинг: +1030

      Alex Y 20 минут назад

      А Дзюба))

      0
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      Рейтинг: +1212

      Хейтер Аларм > Alex Y 15 минут назад

      Дзюба дроч

      1
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      Рейтинг: +3453

      neim > Alex Y 13 минут назад

      А компот ?
      А компот уже не тот и для игр с таким соперником не годится ))).

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