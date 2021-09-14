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  • Малком, Клаудиньо и Барриос – в старте «Зенита». Лукаку, Зиеш и Жоржиньо выйдут у «Челси»

Малком, Клаудиньо и Барриос – в старте «Зенита». Лукаку, Зиеш и Жоржиньо выйдут у «Челси»

14 сентября 2021, 20:59
23

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Зенита» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Аспиликуэта, Кристенсен, Алонсо, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Зиеш, Лукаку.

«Зенит»: Крицюк, Сутормин, Ракицкий, Чистяков, Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Азмун.

Запасные: Кержаков, Одоевский, Хотулев, Круговой, Кравцов, Ерохин, Мостовой, Дзюба.

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Зенит Челси
Комментарии (23)
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zra78
1631642632
Удачи!
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Ганнибал Лектор
1631642805
Удачи Зениту!
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R_a_i_n
1631643080
Питер, болеем всей страной!!!
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BarStep
1631643871
Тот случай, когда результат не должен довлеть на команду.. Не зажиматься и играть в свой футбол.. Если так будет, - не поднимется рука спрашивать за счёт на табло.. Удачи парни! А и да, бразильцы обязаны доказать свою состоятельность (прежде всего для себя)..
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shurik45
1631644650
Удачи,Зениту !
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Phaust
1631644671
Удачи Зенька!
Ответить
Красногорск_Фан
1631644865
Игрокам Зенита самоотверженности и фарта. Стране очков. Не очкуйте
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волчарик
1631645775
Просто болеем и надеемся на маленькое чудо.
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rattyboy
1631646976
Парни..... За страну !!!
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slavа0508
1631648858
Достойно Питер первый тайм провёл . особенно в обороне 0 ударов у Челси в створ ....
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