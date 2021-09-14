Малком, Клаудиньо и Барриос – в старте «Зенита». Лукаку, Зиеш и Жоржиньо выйдут у «Челси»

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Зенита» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Челси»: Менди, Рюдигер, Аспиликуэта, Кристенсен, Алонсо, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Зиеш, Лукаку.
«Зенит»: Крицюк, Сутормин, Ракицкий, Чистяков, Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Азмун.
Запасные: Кержаков, Одоевский, Хотулев, Круговой, Кравцов, Ерохин, Мостовой, Дзюба.
- Стартовый свисток на «Стэмфорд Бридж» прозвучит в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: сайт УЕФА